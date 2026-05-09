Marlaska despliega 358 policías y guardias civiles para acordonar la evacuación del crucero del hantavirus

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha desplegado un gran dispositivo policial para acordonar una amplísima zona de la isla de Tenerife y que no pueda haber manifestaciones de protesta por la acogida del crucero del hantavirus, el MV Hondius. La indignación cunde entre los habitantes de Tenerife –y por extensión los canarios–, que recelan de esta delicada operación sanitaria a la que se ha prestado España después de que varios países por los que ha pasado el barco se hayan negado a permitirla. Con este telón de fondo de contestación social, el Gobierno de Sánchez ha dado prioridad al despliegue de fuerzas de seguridad para garantizar la protección del propio dispositivo de evacuación de los ocupantes del Hondius, entre ellos un grupo de infectados ya confirmados, y, de paso, mantener alejadas las posibles manifestaciones de protesta.

Según ha indicado Grande-Marlaska en una rueda de prensa ofrecida este sábado por la noche en el puerto tinerfeño de Granadilla, en total participan en este dispositivo 358 efectivos, de los que 325 son guardias civiles y 23 policías nacionales.

El ministro del Interior ha comparecido ante los medios de comunicación junto a los ministros de Sanidad y de Política Territorial, Mónica García y Ángel Víctor Torres, respectivamente, y el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Durante la rueda de prensa, Grande-Marlaska se ha curado en salud dejando claro que toda esta operación de evacuación del crucero del hantavirus a través de Tenerife no es responsabilidad suya, sino de Mónica García, ministra encuadrada en el ala comunista del Gobierno, por Sumar. Sanidad «es la que dirige esta emergencia», ha subrayado Marlaska.

Por su parte, Mónica García no ha aclarado para qué han acudido hasta Granadilla tres ministros –ella, Marlaska y Torres–, cuál va a ser su función práctica en el operativo. «Nuestro papel aquí es sólo reafirmar y seguir las operaciones», ha acertado únicamente a decir al respecto, mientras el Gobierno se defiende a quienes le han criticado por la acogida de este barco, epicentro del gravísimo brote de hantavirus que ya se ha cobrado la vida de tres personas.

La ministra de Sanidad ha indicado que ya están en ruta, con destino al aeropuerto Tenerife-Sur, los aviones de los 23 países a los que corresponden los pasajeros y tripulación del MV Hondius. Algunos de esos aviones ya han llegado, entre ellos el aparato del Ministerio de Defensa que se encargará de trasladar a los 14 españoles del crucero hasta Madrid, para ser sometidos a cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla, donde serán también tratados si alguno de ellos desarrollara la enfermedad.

Los ocupantes del crucero serán trasladados a tierra en el puerto de Granadilla conforme sus países de origen tengan operativo en el aeropuerto Tenerife-Sur el avión para evacuarlos.