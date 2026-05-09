El Gobierno de Pedro Sánchez redujo un 64% el presupuesto de las inversiones previstas para el puerto de Granadilla de Abona. Esta es la infraestructura del sur de Tenerife que se ha visto obligada a acoger el crucero en el que se desató un brote de hantavirus. La infección ha dejado, hasta este viernes, ocho infectados y tres muertos.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, dependiente del organismo del Ministerio de Transportes de Óscar Puente, ha reducido a casi una tercera parte la inversión prevista de esta institución en el Puerto de Granadilla. De esa forma, el presupuesto ha pasado de los 17.378 millones de euros en 2023 a los 6.250 millones de euros de 2024.

En 2023, el Gobierno no ejecutó ni la mitad de las cuentas previstas para ese ejercicio. Y es que sólo se certificó un gasto de 8.091 millones de euros, es decir, un 46,56%. El año siguiente, se llegó a ejecutar casi la totalidad, con un gasto certificado de 5.936 millones de euros; en otras palabras, un cumplimiento del 94,98%.

Así lo ha admitido el Gobierno a través de una respuesta por escrito tras la pregunta parlamentaria de varios diputados del PSOE sobre la «inversión realizada y prevista por la Administración General del Estado en infraestructuras portuarias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife durante la XV legislatura», es decir, la actual legislatura.

La situación es aún peor en tres de los seis puertos tinerfeños de los que da datos el Gobierno de Sánchez. Y es que en los puertos de San Sebastián de La Gomera, La Estaca y Los Cristianos se presupuestaron en 2023, respectivamente, 156 millones de euros, 880 millones y 1.433 millones. Sin embargo, no se ejecutó nada de esos presupuestos.

Al año siguiente, los dos primeros puertos ejecutaron apenas un 4% de las cuentas previstas para ese ejercicio. La Gomera sólo certificó 17.448 euros de los 366 millones previstos y La Estaca, 4 millones de los 104 millones presupuestados. Por último, Los Cristianos no recibió nada de presupuesto para 2024, pero certificó un gasto de 7 millones de euros.

El crucero del hantavirus, a Granadilla

Pese a esta reducción en la financiación, el Ejecutivo socialista comunicó en una rueda de prensa desde La Moncloa que llevará el crucero con hantavirus al puerto de Granadilla de Abona.

En un primer momento, el Ministerio de Sanidad de Mónica García mencionó en varias ocasiones que el barco atracaría en el puerto. Más tarde, Fernando Clavijo, presidente de Canarias, se negó y pidió que la embarcación sólo fondeara frente a las costas.

El jueves, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, intentó defender en Al Rojo Vivo que nunca se habló de atracar, pero la ministra aludió explícitamente a que el barco iba a «atracar en Granadilla de Abona». Finalmente, la también dirigente de Más Madrid admitió que «el buque permanecerá en régimen de fondeo, sin atracar en puerto, y que su estancia en aguas canarias será la mínima imprescindible desde el punto de vista sanitario y logístico».

Este viernes, el Gobierno, en una nueva declaración del secretario de Estado de Sanidad, aseguró que el barco fondearía, pero «dentro» del puerto de Granadilla de Abona.

Protocolo de evacuación

Según el Gobierno, los pasajeros del MV Hondius serán atendidos por sanidad exterior. «Es relativamente habitual», recalcó la ministra de Sanidad. Además, se contará con el apoyo del ECDC, Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, y del Comité de Seguridad Sanitaria de la UE. No se prevé que el barco llegue hasta dentro de 3 o 4 días.

La administración central trasladará a los 14 españoles en avión militar hasta el hospital militar Gómez Ulla, en Madrid, donde permanecerán en vigilancia y en cuarentena.

Por su parte, los demás pasajeros serán trasladados en aviones que ponen a disposición sus países de origen. En ningún caso volarán junto a turistas, según el Gobierno central.

El Gobierno escogió Tenerife sobre el resto de islas del archipiélago canario porque cuenta con una cama de alto requerimiento biológico ubicada en el Hospital de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, fuentes de Sanidad aseguran que esta unidad sólo se utilizaría para aislamientos en casos muy graves.