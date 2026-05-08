Así será el desembarco del crucero en Tenerife: no habrá relevo de tripulación y el barco se desinfectará en Holanda

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha anunciado este viernes que el crucero MV Hondius, infectado con hantavirus, fondeará en el interior del puerto de la Granadilla, en Tenerife, y los pasajeros desembarcarán en pequeñas embarcaciones Zodiac cuando tengan su avión preparado. «Va a estar todo aislado y acotado», ha dicho.

«El lugar exacto donde se va a producir el fondeo va a ser dentro del interior del puerto, en el lugar donde han determinado tanto la autoridad portuaria como la capitanía marítima, que es el lugar más seguro para realizar esta operación y a partir de ahí comenzar con el desembarco», ha señalado Barcones en una rueda de prensa.

Por su parte, el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha insistido este viernes, tras una reunión con representantes de la embajada de Países Bajos, en que no hay necesidad de que este buque llegue a Canarias. Sin embargo, una vez decidido, ha señalado que el objetivo del Gobierno canario es que el traslado de los pasajeros se realice de la forma más rápida y segura posible, sin que el crucero toque tierra.

Desde el Ejecutivo autonómico han informado de que, una vez desembarcados los pasajeros, serán conducidos al aeropuerto de Tenerife Sur, donde les esperarán cuatro aviones ya confirmados: uno español, otro estadounidense, uno británico y otro de Países Bajos, que se encargarán de repatriarlos a sus respectivos países de origen. Una vez finalice el operativo y los pasajeros abandonen el buque, el crucero retomará su travesía rumbo a Países Bajos, donde será desinfectado de hantavirus.

Además, se ha solicitado por parte del Gobierno canario que no se produzca relevo alguno de tripulación, por lo que serán los mismos profesionales quienes continúen al mando durante el trayecto hasta territorio neerlandés.

Según ha expresado el propio vicepresidente, el dispositivo se desarrollará con la mayor celeridad posible, ya que para el martes se prevé un empeoramiento de las condiciones marítimas y meteorológicas.

Está previsto que el barco llegue al sur de Tenerife entre las 3:00 y las 5:00 horas de la madrugada del domingo 10 de mayo.