El Gobierno de Canarias acusa a Sánchez de tomar una «decisión política» al imponer el Hondius sin informes sanitarios

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha acusado este jueves al Gobierno de España de haber tomado una «decisión política pura y dura» al ordenar que el barco MV Hondius se dirija a Tenerife, después de que la reunión celebrada entre el presidente canario y el Ejecutivo central concluyera, según Domínguez, sin que el Gobierno de Pedro Sánchez entregara ningún informe que sustente esa resolución.

«Han tenido que pasar tres días para que de una vez por todas el Gobierno de España acepte una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias», ha arrancado Domínguez en sus declaraciones, en las que ha subrayado que la cita ha culminado «casi con las mismas respuestas» que las anteriores.

El vicepresidente ha precisado que el matiz de ese «casi» residía en que, de nuevo, «salimos de una reunión sin informe alguno»: ni un documento que explique por qué se adoptó la decisión de enviar el buque a las islas, ni tampoco un informe sobre el estado de salud de la tripulación y los pasajeros.

Domínguez ha exigido que el Ejecutivo remita por escrito «los informes que han avalado la decisión de que sea Canarias el lugar en el que tenga que atracar ese barco», con 140 personas a bordo, y ha advertido de que sin esa documentación la única explicación posible es la de orden político: «De lo contrario, todo será una decisión política. Y se nos antoja que esa ha sido la decisión. Una decisión política pura y dura del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, que ha decidido que Canarias sea el lugar en donde llegue ese barco».

Pese a la dureza de sus críticas, el vicepresidente de Canarias ha anunciado que la presión ejercida desde el Ejecutivo autonómico ha dado un primer fruto: «Hemos conseguido en este momento que el barco no atraque, sino que fondee», ha afirmado, aunque ha introducido un matiz de cautela al recordar que «como aquí cambia todo cada media hora, me atrevo a decir que puede haber alguna duda». A su juicio, la diferencia es relevante: «El que el barco no esté en nuestra costa, que no haya cabos de amarre hacia el puerto y que, por lo tanto, se minimice el riesgo».

En su condición de miembro del Consejo de Administración del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Domínguez ha anunciado que ha solicitado «personalmente y por escrito» el informe de Sanidad Exterior, señalando que ese documento es «vinculante» y que deberá ser «positivo» para que pueda producirse cualquier desembarco. «Yo espero tenerlo antes de que se tome la decisión del desembarco de nadie en la isla de Tenerife», ha manifestado.

El vicepresidente ha reiterado además la que, a su juicio, es la contradicción central del caso: las personas enfermas sí habrían podido desembarcar antes, mientras que las sanas siguen retenidas a bordo. «Si quienes vienen en él están bien, están sanos, no tienen síntomas, debieron haber desembarcado en Cabo Verde. Y entonces, allí, en el aeropuerto internacional, desviarse a cada uno de los países de origen. Y no sucedió así. Es decir, salieron las personas que estaban con síntomas, las personas que estaban enfermas, y no salieron las que están sanas. Algo que seguimos sin entender», ha subrayado.