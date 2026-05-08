Sánchez lleva el hantavirus a Canarias tras dejar un agujero de 80 millones en Sanidad por falta de Presupuestos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado el traslado a las Islas Canarias del crucero del hantavirus, cuyos casos graves serían tratados en el archipiélago, pese a que la sanidad autonómica sufrió un déficit de 80 millones de euros en el último año del que hay datos, en 2024. El informe que refleja estos datos también señala que la falta de Presupuestos Generales del Estado «dificultó la concreción» de los «recursos del sistema de financiación».

A finales de 2025, la Audiencia de Cuentas de Canarias publicó el informe de fiscalización de la cuenta general de la comunidad, correspondiente a 2024. En aquel documento, plasmó que el Servicio Canario de Salud ejecutó «el presupuesto de gastos del ejercicio 2024 en déficit de 80 millones».

El «desequilibrio presupuestario» se debió, según el órgano fiscalizador de las cuentas públicas, a «créditos ampliables sin cobertura presupuestaria para atender gastos de material sanitario desechable».

Desde este organismo independiente del Ejecutivo canario aseguran que esa figura, los créditos ampliables sin cobertura presupuestaria, está contemplada en la Ley de presupuestos de la comunidad autónoma como un «supuesto excepcional».

«Presupuestación insuficiente»

Según este informe, se hace «para hacer frente a situaciones sobrevenidas de extraordinaria y urgente necesidad». Y advierte que esta situación de la sanidad canaria es «indicativa de una planificación ineficiente y de una presupuestación insuficiente». Algo que puede deberse, según señala el propio informe, a la falta de Presupuestos Generales del Estado.

Y es que el propio informe de la Audiencia de Cuentas señala que «la falta de elaboración del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024» perjudicó la proyección de gastos e ingresos.

Esta anomalía «trajo como consecuencia que el Ministerio de Hacienda no comunicara a las comunidades autónomas las entregas a cuentas para 2024 de los recursos del sistema de financiación de las comunidades de régimen común, ni la previsión de liquidación de 2022, lo que dificultó su concreción» en los presupuestos canarios. Es decir, que afectó negativamente a la capacidad de contar con más financiación para las partidas públicas como el servicio de sanidad canario.

Además, advierte que «Canarias tiene limitado el crecimiento de sus gastos no financieros por la aplicación que se viene realizando de la regla de gasto». «Los ingresos fueron superiores a esa cantidad, por lo que no se podrán aplicar a gasto no financiero, incurriendo nuevamente en un superávit», señalaban desde el organismo fiscalizador de las cuentas públicas.

Casos graves, tratados en Canarias

A pesar de ello, el Gobierno de Sánchez permitirá que los nuevos contagios graves del crucero de hantavirus que apareciesen en los próximos días sean atendidos en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de las Islas Canarias «por razones humanitarias», según fuentes del Ministerio de Sanidad. «Los pasajeros extranjeros serán repatriados, salvo que su situación clínica lo impida», informó la cartera de Mónica García a través de un comunicado oficial.

El Ejecutivo reconoció que, aunque ahora mismo todos los pasajeros del MV Hondius están asintomáticos, podría llegar alguna persona contagiada y que dependerá de su gravedad para decidir si se le trata en España o en el estado del que es nacional. Es más, fuentes del Gobierno confirmaron que serán ingresados «aquellos que pudiesen desarrollar síntomas durante el trayecto de Cabo Verde a Canarias».

El archipiélago español sólo cuenta con una cama de alto requerimiento biológico ubicada en el Hospital de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, fuentes de Sanidad aseguran que esta unidad sólo se utilizaría para aislamientos en casos muy graves.

Además, aseguran que, de ser un único caso aislado, podría trasladarse a través de los aviones fletados por los países de origen de los pasajeros del crucero en el que ha entrado el hantavirus.

Sin embargo, si su estado fuera muy grave, desde Sanidad reconocen que habría que atenderlos «por humanidad» y que, pese a tener solamente una unidad de alto requerimiento biológico, la opción sería adaptar las UCI para este tipo de infecciones. Algo que no descartan desde la cartera de Mónica García, pero que ven poco probable.