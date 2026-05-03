El Gobierno de Pedro Sánchez gastará 160.000 euros en la celebración de «la vigencia de la Constitución Española» pese a que lleva cuatro años incumpliéndola al no presentar los Presupuestos Generales del Estado. La última vez que lo hicieron fue en 2022, cuando se aprobaron las cuentas públicas para el ejercicio posterior. Aquel fue el último año en el que salieron adelante, es decir, en la legislatura anterior, pese a que el Ejecutivo está obligado por la Carta Magna.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños ha licitado un contrato para el «diseño de la creatividad y de la estrategia de una campaña de publicidad con motivo del 48 aniversario de la Constitución Española: la más longeva de nuestra historia». El Gobierno prevé gastar 165.207,87 euros en este servicio.

El Ejecutivo argumenta que «la celebración cada 6 de diciembre de la aprobación de la Constitución es una fecha emblemática para todos los españoles y españolas».

«Este año se cumplen 48 años desde su promulgación y, además, el pasado 18 de febrero de 2026, la Constitución Española de 1978 se convirtió en la más longeva de nuestra historia», ha recordado la Administración socialista para poner en marcha esta campaña.

La cartera de Bolaños considera que este contrato se licita «con el objetivo de celebrar este hito histórico y conmemorar estos 48 años de vigencia de la Carta Magna». También se pretende «dar visibilidad a los valores, derechos y libertades adquiridos por los españoles y las españolas». «La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales se suma a los actos conmemorativos mediante la realización de diversas actividades, entre las que se incluye una campaña de publicidad», incide en la memoria justificativa del contrato.

Entre los objetivos que perseguirá esta campaña de publicidad de Justicia y Presidencia estará la celebración de la «consolidación de la Constitución como la más longeva de nuestra historia, poniendo de relieve su firmeza como pilar del Estado social y democrático de derecho».

Por otro lado, aprovecharán la efeméride para tratar de «acercar el texto constitucional a la población española, promoviendo sus valores y su vigencia en el momento actual».

A su vez, se buscará «consolidar la idea de que los derechos de los que disfrutamos hoy, y también aquellos que demandamos, están presentes en la Constitución y existen gracias a ella».

Por otro lado, pretenden contribuir a que los españoles perciban la Constitución como «algo cercano, que les representa y que es útil». La campaña la representará como «un instrumento con el que consolidar los derechos que tienen en el presente y ampliar con nuevos derechos que sigan mejorando su vida».

Por último, este contrato incidirá en la sensibilización a los españoles sobre la Constitución «como una aliada y una herramienta actual con la que seguir mejorando nuestra convivencia colectiva».

Sánchez incumple la Constitución

Sin embargo, el Gobierno no cumple con uno de los preceptos que incluye la Carta Magna y que le obliga a la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado antes de que se agoten los anteriores. Algo que ocurrió a finales de 2023.

El Ejecutivo no aprueba unos Presupuestos Generales del Estado desde finales de 2022, los cuales entraron en vigor en 2023. Desde entonces, el Gobierno de Sánchez no ha podido sacar adelante las Cuentas Públicas. Hace apenas unas semanas, el Ejecutivo alegó la guerra de Irán para no presentarlas: «Estamos ahora mismo gestionando, yo creo que una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato he tenido que gestionar».

Todo ello a pesar de que la Constitución que ahora celebrará la Administración encabezada por Sánchez obliga al Ejecutivo a presentar presupuestos en su artículo 134.3: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior».