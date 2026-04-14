Sánchez carga contra Peinado por procesar a su mujer: «Lo que pido a la Justicia es que haga justicia»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este martes contra el magistrado Juan Carlos Peinado García, titular de la Sección de Instrucción número 41 del Tribunal de Instancia de Madrid, por continuar el procedimiento contra Begoña Gómez ante el Tribunal del Jurado. «Ayer conocimos esta nueva noticia y yo lo he dicho siempre. Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia y, como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más», ha dicho el jefe del Ejecutivo durante una comparecencia ante los medios de comunicación en China tras su reunión con el presidente Xi Jinging.

Las declaraciones del presidente sobre el caso judicial de su esposa se producen en el contexto de una visita oficial a China en la que Sánchez ha defendido la firma de 19 acuerdos con el régimen de Xi Jinping. El presidente se ha reunido con el mandatario chino y luego ha aprovechado la comparecencia ante la prensa para defender su agenda exterior, aunque no ha podido evitar que los periodistas le preguntasen por la situación judicial de Begoña Gómez.

Al margen del asunto judicial, el presidente del Gobierno ha dedicado buena parte de su intervención ante los medios a justificar su viaje a la República Popular China. Sánchez ha asegurado que el objetivo de la visita es avanzar en una relación económica «más estrecha, sana y equilibrada» entre España y China, y ha subrayado que el desequilibrio comercial actual entre ambas economías «es excesivo y debemos corregirlo».

Entre los acuerdos firmados, Sánchez ha destacado cinco orientados a ampliar el acceso de productos agroalimentarios españoles al mercado chino, cuatro destinados a impulsar las exportaciones y el desarrollo de infraestructuras de transporte, y un último acuerdo de protección de las denominaciones de origen. El presidente ha cifrado en diez los convenios de carácter estrictamente económico suscritos durante la jornada.

Preguntado por si su visita a Pekín podría interpretarse como un gesto contrario a los intereses de Donald Trump, Sánchez ha rechazado esa lectura y ha apelado a la coherencia de la política exterior española. «Respetar el derecho internacional, respetar un orden internacional basado en reglas, donde no prospere la ley del más fuerte, es de puro sentido común», ha afirmado el presidente, que ha acusado implícitamente a Washington de no respetar ese marco sin citar al mandatario estadounidense de forma directa.

Sánchez también ha aprovechado el escenario internacional para reivindicar el papel de España en Europa, al señalar que el país «concentra más del 50% de la creación de empleo en la eurozona» y que es la «principal economía que más crece en Europa».