El precioso homenaje que prepara Portugal a Diogo Jota en todos sus partidos del Mundial

Diogo Jota está muy presente en la concentración de Portugal en el Mundial. Su figura está en el día a día de todos y cada uno de los jugadores de la selección portuguesa, que durante todos los partidos de este torneo llevarán una pulsera en su muñeca con su nombre. De esta manera, Jota estará en la memoria de todos los portugueses y también sobre el césped en cada partido. El próximo 3 de julio se cumplirá un año de su fallecimiento.

La selección de Portugal llevará a cabo en cada uno de sus partidos en el Mundial 2026 un precioso homenaje a la figura de Diogo Jota. Todos los jugadores del plantel luso llevarán en su muñeca una pulsera con los nombres de todos los jugadores convocados, incluido el del futbolista fallecido de manera trágica en un accidente de coche junto a su hermano.

Los jugadores de Portugal llevarán estas pulseras durante todos los días en la concentración lusa hasta que terminen su participación en el Mundial. En los partidos, entrenamientos, ruedas de prensa, tiempo libre… Un homenaje a la altura de Diogo Jota en un torneo tan importante y representativo.

Este homenaje de Portugal a Diogo Jota fue revelado por Vitinha en rueda de prensa la pasada madrugada. El mediocentro del PSG confesó que todos los jugadores ya llevaban esa pulsera con todos los nombres de los convocados, incluido el de Jota. Un detalle que el primer ministro del país luso, Luís Montenegro, hizo entrega a toda la plantilla.

«La recibimos con mucho cariño y decidimos usarla», señaló Vitinha sobre este homenaje de Portugal a Diogo Jota. Todos los jugadores ya la llevan puesta, pero la estrenarán en partido oficial de Mundial el próximo miércoles 17 de junio contra RD Congo en su primer partido de fase de grupos (19:00, horario peninsular).