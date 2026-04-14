El Gobierno de Pedro Sánchez ha salido en defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente procesada por cuatro delitos de corrupción, y ha insinuado que hay jueces que están intentando «violentar la voluntad democrática». Así se ha expresado el ministro de Transportes, Óscar Puente, y a él se han sumado el ministro de Justicia, Félix Bolaños y la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Por un lado, el ex alcalde de Valladolid ha cuestionado desde La Moncloa las causas como la que instruye el juez de instrucción Juan Carlos Peinado contra la esposa del líder socialista.

El titular de Transportes ha subrayado que hay que preguntarse si se encuentran «ante causas judiciales que tratan de eliminar impunidad o que pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente». «De la respuesta depende el futuro de la democracia», ha subrayado Óscar Puente.

A ojos del político del PSOE, «en una democracia sana, los espacios de impunidad no deben existir» y ha asegurado que «los cargos públicos y sus familiares están sometidos a la acción de la justicia y al imperio de la ley». «Tan importante como eso, no sé si más, ni los cargos ni sus familiares sean perseguidos por ser cargos o familiares», ha asegurado.

Por su parte, Saiz ha salido directamente a defender a la esposa de Sánchez: «Creo en la inocencia de Begoña Gómez». La portavoz la ha descrito como «una mujer con una trayectoria personal y profesional intachable».

Sobre la decisión del juez Peinado de procesar a Begoña Gómez, ha asegurado que ese auto «tiene párrafos que son inéditos» y que «van más allá de lo jurídico». «Confío y respeto en que la justicia haga justicia» y ha defendido que se pueda criticar a «los menos que la desprestigian».

Bolaños, por otro lado, ha mantenido sus palabras de este lunes, cuando dijo que la instrucción del juez Peinado había «avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país» además de a «muchos jueces y magistrados de nuestro país».

«Mi opinión es muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española y de la carrera judicial», ha apostillado al evitar retractarse en su crítica al juez que instruye la causa contra Begoña Gómez.

Además, ha admitido que, a mediados de 2025, remitió una queja por escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, contra el juez Peinado. «No lo hice publico por lealtad, lo hizo publico el juez investigado», ha reconocido este martes.

Además, ha criticado que «casi 11 meses después siguen investigando estas irregularidades». «Quizá el CGPJ debería ser consciente de que estas irregularidades deberían ir resolviéndolas», ha concluido.