Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este martes a un banquete junto al dictador chino Xi Jinping en la capital del país asiático, Pekín, apenas unas horas después de su procesamiento por cuatro delitos. La esposa del líder socialista fue invitada por las autoridades locales, según La Moncloa, tanto a esta cita como a una cena de iguales características con el primer ministro de China, Li Qiang.

El magistrado de instrucción Juan Carlos Peinado acordó la continuación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado contra Begoña Gómez, junto a Cristina Álvarez, su asesora a sueldo de La Moncloa, y el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés. Lo hizo mediante un auto fechado el pasado 11 de abril de 2026.

El procesamiento coincide con la visita oficial de Sánchez y su mujer a China. El primer acto público en el que aparecerá la esposa del líder socialista tras conocerse esta nueva situación judicial será en Pekín.

El jefe del Ejecutivo ha tenido un encuentro con inversores en la capital china a primera hora de la mañana china. Después, ha mantenido un encuentro con Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo del país asiático. Tras ello, ha disfrutado de un «banquete oficial» ofrecido por el mandatario chino.

No será el único banquete en el que Sánchez y su esposa han sido invitados. Por la tarde, hora local, el líder socialista tiene prevista una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo ofrecida por el primer ministro chino. Posteriormente, está programado un encuentro con el dirigente comunista y otro banquete con Li Qiang.

Estos serán los primeros actos públicos de la mujer de Sánchez después de que el juez Peinado haya terminado la fase de instrucción contra Begoña Gómez y haya pedido el procesamiento de la esposa del líder socialista ante un jurado popular.

Procesamiento de Begoña Gómez El juez ha procesado a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El magistrado tenía sobre la mesa cuatro vertientes sobre la esposa de Sánchez: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de su socio Juan Carlos Barrabés; su gestión en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del software de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora, a cargo del Estado, al servicio de la mujer del presidente del Gobierno. Sin embargo, ha sobreseído el delito de intrusismo profesional, el quinto por el que estaba imputada. Desde entonces, las partes tienen un plazo de cinco días para presentar escritos de conclusiones provisionales. Todo ello, pese a que el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la causa. No obstante, el fiscal reconoció que «al menos, tras casi dos años de instrucción, sí que existe un relato fáctico y una imputación jurídicamente articulada». En todo caso, insistió en que las diligencias no justificaban continuar el procedimiento. El juez, finalmente, ha rechazado esa postura.

Las acusaciones populares, entre las que se encuentran VOX, Manos Limpias, HazteOir e Iustitia Europa, mantuvieron la causa y han terminado empujando al procesamiento frente a los tres investigados.