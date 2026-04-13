El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su viaje oficial a China para sacar rédito personal al recibir una cátedra honoraria en la Academia China de Ciencias. Mientras se da ese acercamiento a Pekín, el gigante asiático ha desplomado la inversión en España cerca del 80% desde que el líder socialista está en el poder, según reflejan los datos del Ministerio de Economía recopilados por OKDIARIO. De esta forma, los españoles no se benefician de estos movimientos diplomáticos.

En concreto, en 2017, un año antes de la entrada en el Ejecutivo de Sánchez, la inversión china en España fue de 3.080 millones de euros, una cifra que se ha ido reduciendo con fuerza.

Ya en 2018, los flujos de inversión bruta procedentes de la nación que dirige Xi Jinping se desplomaron hasta los 1.191 millones de euros. Esto ya supuso un descenso del 61% en un sólo año.

Sin embargo, los datos de 2025 son todavía más bajos. En concreto, los chinos redujeron su inversión en España un 79% con respecto al año 2017 y casi la mitad en comparación con 2018, es decir, hasta los 643 millones de euros.

Así, el acercamiento a China, que a su vez provoca desconfianza entre los socios de España tradicionales, no está sirviendo para que el gigante asiático apueste por el país.

Sánchez no atrae inversión de China

De esta forma, pese a los reiterados viajes oficiales de Sánchez a China, el presidente del Gobierno no ha sido capaz de atraer inversión del gigante asiático. Más bien, lo que ha hecho es dinamitar la que ya había antes de su llegada al poder.

Su acercamiento a este bloque geopolítico continúa con esta visita. En ella, el líder del PSOE se ha llegado a reunir con el CEO y fundador de la tecnológica china Xiaomi, Lei Jun. Mientras tanto, la Comisión Europea se encuentra dando pasos para restringir la presencia de proveedores tecnológicos chinos en infraestructuras críticas de la Unión Europea (UE).

De esta forma, Sánchez quiere que la mercantil incremente sus inversiones en España en un momento en el que las autoridades europeas están advirtiendo sobre los peligros para la ciberseguridad que pueden suponer este tipo de movimientos.

Por el momento, el presidente no ha sido capaz de atraer inversión, al menos no tanta como la que había antes de su llegada al poder. No obstante, lo que sí ha conseguido es una cátedra honoraria en la Academia China de Ciencias.

«La ciencia nos ayuda a comprenderlos, convirtiéndolos en oportunidades para el progreso. Nos proporciona pruebas, método y claridad. Y en tiempos de incertidumbre, esa claridad es lo que nos permite actuar con confianza y diseñar mejores políticas públicas», aseguró Sánchez.

Así, tras ser designado catedrático honorario, Sánchez se ha comprometido a promover nuevas investigaciones conjuntas y apoyar el intercambio de talento. «España y China seguirán trabajando codo con codo, haciendo avanzar el conocimiento por el bien común», afirmó. Ese es el camino en el que creemos. Y ese es el futuro que queremos construir», concluyó.