El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este lunes con el CEO y fundador de la tecnológica china Xiaomi, Lei Jun, tras visitar la sede de la empresa en Pekín. Así, el líder del Ejecutivo ha dado prioridad a la compañía en su viaje oficial, algo que contradice la posición que está manteniendo Bruselas. En concreto, la Comisión Europea se encuentra dando pasos para restringir la presencia de proveedores tecnológicos chinos en infraestructuras críticas de la Unión Europea (UE).

De esta forma, Sánchez quiere que la mercantil incremente sus inversiones en España en un momento en el que las autoridades europeas están advirtiendo sobre los peligros para la ciberseguridad que pueden suponer este tipo de movimientos.

Tanto es así que la Comisión Europea y un consorcio liderado por Telefónica acaban de crear EURO-3C, la primera infraestructura paneuropea para buscar la autonomía tecnológica del continente. Este tipo de inversiones europeas reflejan la política que quiere llevar Bruselas en el campo tecnológico.

Mientras tanto, Sánchez se reúne con el CEO de Xiaomi. El presidente le ha trasladado que España ofrece un ecosistema industrial y logístico competitivo para «proyectos de cooperación tecnológica» entre empresas chinas y españolas.

Sánchez se reúne con Xiaomi

El objetivo es explorar nuevos posibles proyectos de colaboración con Xiaomi, que en la actualidad ya trabaja con empresas españolas en los sectores de la automoción y la manufactura avanzada, según han trasladado desde la Moncloa.

Sánchez ha resaltado la capacidad tecnológica, «el talento y la fiabilidad» del tejido industrial español y el papel creciente del país como centro europeo de infraestructuras digitales, centros de datos y proyectos sobre inteligencia artificial.

A su vez, el fundador de Xiaomi ha felicitado a Sánchez por el crecimiento económico de España, que ha calificado como «vertiginoso y muy positivo», según indican desde el Gobierno.

Previamente, Lei ha acompañado al presidente y al resto de la delegación española por una exposición de los productos de la compañía china: los nuevos vehículos eléctricos, una recreación de una vivienda inteligente con sistemas domóticos y una sección dedicada a componentes de automoción como chasis, motores eléctricos o baterías.

La jornada comenzó con un discurso del jefe del Ejecutivo en la Universidad de Tsinghua, la más importante del país en las ramas de ciencia y tecnología, en la que se licenció el actual presidente Xi Jinping en ingeniería química.

De esta manera, Sánchez está apostando por profundizar las relaciones económicas con China pese a las reticencias de sus socios de la UE. Para ello, el dirigente ha pedido a las autoridades del país que «se abran» a los productos y empresas europeas para que el continente no tenga que recurrir al aislacionismo. Además, el líder socialista pidió reducir el actual déficit comercial, «insostenible» a medio y largo plazo, según advirtió.