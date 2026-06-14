No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 7 de junio, los espectadores de Antena 3 han tenido la oportunidad de disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Seyran piensa en someterse al tratamiento para quedarse embarazada, a pesar de que sea absolutamente incompatible con su enfermedad. Entre otras cuestiones, porque pone en riesgo su vida. Aun así, está decidida a dar ese paso, a pesar de las consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar cada domingo en Antena 3 han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo la madre de Abidin no duda un solo segundo en darle a elegir entre ella y la familia Korhan. Todo ello mientras Kazim se ha quedado completamente sin palabras al enterarse de que su yerno es hijo de la gran señora y esta esté a su lado. Ferit, por su parte, se muestra decidido a buscar las piedras sin avisar a nadie y recibe una paliza. Por fortuna, los hombres de Halis aparecen en el momento más oportuno para salvarle la vida.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 14 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Ferit se entera de que la gran señora robó las piedras. Ella, por su parte, hace creer a Halis que se las encontró y que puso rumbo a la mansión de los Korhan con la firme intención de devolverlas.

Por si fuera poco, Halis toma la decisión de dejar a Seyran al mando del negocio, mientras que Ferit da el paso de salir de fiesta para olvidar el trato que ha recibido por parte de su abuelo. Todo ello mientras Suna termina recogiéndole en la discoteca y terminan besándose. ¡Algo verdaderamente impactante!

Lejos de que todo quede ahí, Abidin no puede confiar en su mujer. Es más, ambos tienen una fortísima discusión. Por si fuera poco, Abidin toma la firme decisión de unirse a Çiçek, enfrentándose así a la familia Korhan. Llega un nuevo e impactante punto de inflexión en esta historia. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas (una hora menos en el archipiélago canario), en Antena 3.