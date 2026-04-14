El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un viaje oficial a China sin tener en cuenta las voces de alarma que gigantes tecnológicos como Google están lanzando. En concreto, esta empresa ha dado la voz de alarma en su último informe, en el que ha concluido que el Ejecutivo de Xi Jinping «domina el ciberespionaje» aprovechando «vulnerabilidades» tecnológicas. Es decir, Pekín analiza a fondo los dispositivos que considera como objetivos para buscar agujeros por los que meterse para «mantener un acceso persistente».

El Gobierno tiene un largo historial de cesiones de ciberseguridad al gigante asiático. Por ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) llegó a otorgar el certificado de seguridad a 19 productos de la compañía china Huawei después de que EEUU los señalase por espionaje.

Tanto es así que la propia CIA de Estados Unidos ha llegado a catalogar a España como país de riesgo por los contratos de Sánchez con tecnológicas chinas para la gestión y almacenamiento digital de las escuchas telefónicas ordenadas por jueces y fiscales.

Pero él sigue sin que nada lo detenga. Durante esta visita, el presidente se ha llegado a reunir con el CEO y fundador de la tecnológica china Xiaomi, Lei Jun, para pedirle que aumente su inversión en España.

Sánchez no hace caso a Google con China

Recientemente, el departamento de Inteligencia sobre Amenazas de Google ha concluido que «los grupos de ciberespionaje vinculados a la República Popular China» dominan «la explotación de vulnerabilidades de día cero en el espionaje tradicional patrocinado por el Estado» a nivel mundial.

Esto significa que la tecnológica norteamericana señala directamente al Gobierno de Pekín como mayor responsable de la mayoría de los ciberataques de día cero, un tipo de hackeo que se conoce por este nombre por no dejar margen a la víctima a la hora de reaccionar.

En concreto, los llamados ataques de día cero consisten en buscar agujeros en los dispositivos tecnológicos, es decir, fallos que los desarrolladores y fabricantes han pasado por alto, para introducirse en los dispositivos que se tengan como objetivo.

Según Google, «en comparación con otros patrocinadores estatales, los grupos vinculados a China siguieron siendo los usuarios más prolíficos de vulnerabilidades de día cero en 2025».

«Estos grupos (…) continuaron centrándose en gran medida en dispositivos de seguridad y dispositivos periféricos para mantener un acceso persistente a objetivos estratégicos», reza el informe de la empresa.

Entre otros, la compañía relaciona «la campaña de malware BRICKSTORM de 2025» con «operadores de espionaje vinculados a la República Popular China». Según Google, esto «podría indicar un nuevo paradigma para la explotación de vulnerabilidades de día cero, donde el robo de datos tiene el potencial de facilitar el desarrollo a largo plazo de dichas vulnerabilidades».

«En lugar de limitarse a extraer datos confidenciales de los clientes, los ciberdelincuentes se centraron en la propiedad intelectual de las empresas víctimas, incluyendo potencialmente el código fuente y la documentación de desarrollo propietaria», advierte la mercantil.

«Esta propiedad intelectual podría utilizarse para descubrir nuevas vulnerabilidades en el software del proveedor, lo que no solo representa una amenaza para las propias víctimas, sino también para sus clientes», sentencia.