El requerimiento de información (en la práctica, un registro) de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz por las cloacas socialistas superó en más de una hora a la intervención que realizó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el cuartel general del PP, en Génova, por el caso Bárcenas.

El requerimiento de información en la sede de la formación socialista empezó cerca de las 9:00 horas y, tal y como la formación socialista ha confirmado a través de un comunicado emitido este jueves, «concluyó a las 00:30 de la madrugada». Es decir, que los agentes del instituto armado permanecieron más de 15 horas y media.

Se trataba del mismo procedimiento que efectuó la UDEF en Génova hace 13 años. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz envió a los policías a la sede del PP para recabar evidencias sobre las obras de reforma que se habían realizado entre 2005 y 2011. Concretamente, se investigaba si se había pagado con dinero negro.

Ese registro comenzó a las 21:00 horas cerca de la hora de cierre del cuartel general de los populares. Los agentes permanecieron en el interior de Génova hasta las 10:40 horas del día posterior. Es decir, que el registro en la sede de la formación entonces encabezada por Mariano Rajoy duró 13 horas y 40 minutos.

Es decir, el registro de los agentes de la UCO en Ferraz superó en casi dos horas al que hicieron la UDEF en Génova.

Dos requerimientos de información

En 2013, el juez Ruz investigaba una pieza separada del caso Gürtel que indagaba sobre la presunta existencia de una «contabilidad paralela» del PP que se habría desarrollado de manera «continua en el tiempo».

El magistrado se basó en un informe policial en el que coincidían tres pagos por valor de 888.000 euros, computados en la supuesta contabilidad opaca del extesorero del PP Luis Bárcenas con anotaciones que se encontraron en el registro de la empresa Unifica, que realizó las obras de Génova.

Ahora, 13 años más tarde, la UCO accedió a la sede del PSOE portando una autorización judicial idéntica en la que requería información al partido socialista para que pusiera a disposición de los agentes la información necesaria para la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El magistrado señala que el PSOE habría desarrollado presuntamente un complejo entramado para ofrecer trato de favor y cobertura legal gratuita a implicados en casos de corrupción, con el objetivo de obtener información contra la UCO de la Guardia Civil y blindar al partido en tramas como el caso Koldo o el fraude de los hidrocarburos.

El juez también investiga los amaños de contratos públicos de Leire Díez, ex militante del PSOE y alto cargo en empresas públicas; y los empresarios Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI; y Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización el PSOE, Santos Cerdán.

Tras el registro de este jueves, han sido imputados Santos Cerdán, el exconsejero de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías y la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes.