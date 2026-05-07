Sánchez llama por teléfono a Clavijo por la crisis del hantavirus: «Lealtad institucional en un momento clave»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado esta tarde al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por la crisis sanitaria del hantavirus. Sánchez y Clavijo han mantenido esta tarde una conversación telefónica en el «marco de la colaboración entre instituciones y la lealtad institucional que requiere el momento», según han comunicado fuentes de Moncloa poco después de que se produjera la conversación.

Sánchez ha llamado por teléfono después de que Clavijo haya regresado a Canarias después de haber estado este jueves en Madrid en diferentes reuniones con los ministros Mónica García (Sanidad) y Ángel Víctor Torres (Política Territorial), Sánchez ha contactado con el dirigente nacionalista «para interesarse por la situación» de Canarias.