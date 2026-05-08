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La alerta sanitaria internacional generada por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha provocado preocupación entre las autoridades sanitarias y los pasajeros que viajaron recientemente en la embarcación. El barco, especializado en expediciones polares, permanece bajo vigilancia tras confirmarse varios casos de la enfermedad durante una travesía posterior a la realizada por un grupo de turistas españoles, entre ellos nueve navarros que ya han regresado a España sin presentar síntomas compatibles con el virus.

Aunque ya han transcurrido varios días desde el citado viaje al desembarcar el 1 de abril, se ha advertido de que podría no haber pasado todavía el tiempo suficiente para descartar por completo que los pasajeros continúen dentro del periodo de incubación previsto.

Los viajeros desembarcaron en la ciudad argentina de Ushuaia a principios de abril después de participar en una expedición por la Antártida que se prolongó durante varias semanas. Tras abandonar el barco, el Hondius continuó su recorrido hacia otras rutas marítimas y fue cuando se detectó el brote de hantavirus. Más de un mes después del viaje, ninguno de los integrantes del grupo navarro ha sufrido problemas de salud.

Todo apunta a que el brote de hantavirus se produjo después, cuando una pareja habría subido contagiada, por lo que no habrían coincidido en el tiempo con los navarros. Eso sí, por protocolo, y al desconocer si el virus estaba en el barco previamente, lo lógico es que hubieran tenido un seguimiento.

Uno de los participantes en aquella expedición explica que la experiencia estuvo marcada por estrictas medidas de higiene y control sanitario. Según relata, tanto el equipaje como la ropa utilizada durante las actividades eran sometidos continuamente a procesos de limpieza y desinfección. Los pasajeros debían seguir protocolos muy rigurosos antes y después de cada salida, especialmente durante las actividades en tierra y las inmersiones en aguas antárticas.

Las medidas preventivas también incluían controles destinados a impedir la presencia de roedores a bordo, considerados uno de los principales vectores de transmisión del hantavirus. El sistema de seguridad del barco contemplaba barreras físicas en las amarras y revisiones constantes de las instalaciones. Por ello, muchos pasajeros consideran poco probable que el contagio se produjera por falta de higiene dentro de la embarcación y creen que el virus pudo haber llegado a través de alguna persona infectada previamente.

A pesar de la tranquilidad que les da el tiempo transcurrido sin síntomas, algunos viajeros reconocen sentirse sorprendidos por la ausencia de contacto posterior tanto por parte de la naviera como de las autoridades sanitarias. Hasta el momento, aseguran no haber recibido recomendaciones médicas ni seguimiento específico tras conocerse la existencia del brote.

El caso ha despertado inquietud internacional debido a la complejidad de gestionar una enfermedad infecciosa en un entorno cerrado como un crucero de expedición. Mientras las investigaciones intentan esclarecer el origen de los contagios, quienes participaron en el viaje recuerdan ahora aquella aventura en la Antártida con sentimientos encontrados: la emoción de una experiencia única y la incertidumbre de haber estado, sin saberlo, a bordo de un barco que semanas después quedaría vinculado a una emergencia sanitaria.

Sin conversaciones con Madrid

El Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García continúa sin establecer una comunicación directa con la Comunidad de Madrid. Desde ayer a las 9:50 horas de la mañana, momento en el que la consejera trasladó directamente a la ministra una consulta sobre cuáles debían ser los siguientes pasos a seguir, la Comunidad de Madrid no ha recibido ningún tipo de comunicación, indicación ni respuesta por parte del Ministerio. Hasta el momento, no se ha producido ningún contacto posterior para coordinar actuaciones o aclarar el procedimiento, han señalado fuentes del Gobierno autonómico.