El Gobierno admite que los nuevos contagios graves del crucero con hantavirus serán atendidos en las UCI de Canarias

El Gobierno de Pedro Sánchez ha admitido que los nuevos contagios graves del crucero de hantavirus que apareciesen en los próximos días serían atendidos en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de las Islas Canarias «por razones humanitarias», según fuentes del Ministerio de Sanidad. «Los pasajeros extranjeros serán repatriados, salvo que su situación clínica lo impida», ha comunicado la cartera de Mónica García a través de un comunicado oficial.

El Ejecutivo socialista ha comunicado este miércoles en una rueda de prensa desde La Moncloa que llevará el crucero con hantavirus, donde han muerto tres personas, al puerto de Granadilla de Abona, al sur de Tenerife.

Según el Gobierno, los pasajeros del MV Hondius serán atendidos por sanidad exterior. «Es relativamente habitual», recalcó la ministra de Sanidad. Además, se contará con el apoyo del ECDC, Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, y del Comité de Seguridad Sanitaria de la UE. No se prevé que el barco llegue hasta dentro de 3 o 4 días.

La administración central trasladará a los 14 españoles en avión militar hasta el hospital militar Gómez Ulla, en Madrid, donde permanecerán en vigilancia y en cuarentena.

Por su parte, los demás pasajeros serán trasladados en aviones que ponen a disposición sus países de origen. En ningún caso volarán junto a turistas, según el Gobierno central.

Atención en Canarias a casos graves

En todo caso, el Ejecutivo ha reconocido que podría llegar alguna persona contagiada y que dependerá de su gravedad para decidir si se le trata en España o en el estado del que es nacional. Es más, fuentes del Gobierno confirman que serán ingresados «aquellos que pudiesen desarrollar síntomas durante el trayecto de Cabo Verde a Canarias».

El archipiélago español sólo cuenta con una cama de alto requerimiento biológico ubicada en el Hospital de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, fuentes de Sanidad aseguran que esta unidad sólo se utilizaría para aislamientos en casos muy graves.

Además, aseguran que, de ser un único caso aislado, podría trasladarse a través de los aviones fletados por los países de origen de los pasajeros del crucero en el que ha entrado el hantavirus.

Sin embargo, si su estado fuera muy grave, desde Sanidad reconocen que habría que atenderlos «por humanidad» y que, pese a tener solamente una unidad de alto requerimiento biológico, la opción sería adaptar las UCI para este tipo de infecciones. Algo que no descartan desde la cartera de Mónica García, pero que ven poco probable.

Reunión de urgencia en Moncloa

La decisión se tomó este miércoles en una reunión para abordar la acogida en Canarias del crucero en la que participó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la titular de Sanidad y el de Interior; los ministros de Memoria Democrática y Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y el de Transportes, Óscar Puente.

Sin embargo, en el barco no queda ninguna persona sintomática, es decir, se han evacuado a los pasajeros que muestren síntomas de estar infectados. Y es que los tres casos identificados en el crucero ya han sido trasladados desde Cabo Verde a Países Bajos.

Sin embargo, Sanidad ha confirmado que el período de incubación puede ser de hasta 45 días. Es decir, que podría haber personas afectadas que todavía no hayan desarrollado síntomas.

Por ello, los 14 españoles que forman parte del crucero serán trasladados en avión militar al hospital militar Gómez Ulla de Madrid y allí permanecerán atendidos y examinados en cuarentena durante todo el tiempo necesario que dispongan los protocolos clínicos. Unos programas que el Gobierno todavía no ha establecido, pero que aseguran que pondrán en marcha para realizar junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea y las comunidades autónomas.