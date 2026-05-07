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La Comunidad de Madrid ha negado haber recibido información previa por parte del Gobierno central sobre el traslado de los 14 ciudadanos españoles a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, que serán ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para cumplir cuarentena o no, debido a la falta de coordinación entre varios ministerios afectados.

Según ha señalado la Consejería de Sanidad, Fátima Matute, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no tuvo conocimiento del dispositivo hasta la comparecencia pública de la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que se anunció el operativo sanitario.

«En ningún momento hemos sido informados previamente ni conocíamos esta decisión y debemos decir no nos comunican nada cando Madrid es la única región que tiene un plan de respuesta para emergencias sanitarias alineado con la directiva europea y que precisamente el Ministerio de Sanidad de Mónica García no tiene, ha afirmado Matute, quien ha acusado al Gobierno central de falta de comunicación con la administración autonómica en la gestión del caso.

La consejera ha ido más allá al señalar que la ministra habría «mentido» al asegurar que existía coordinación con todos los niveles institucionales implicados en la respuesta al brote. Además, la acusa de poner el broche final a una gestión caótica del ministerio con esta crisis y con ello de buscar salidas personales como un «puesto en la OMS».

El operativo sanitario con los pasajeros españoles

El crucero MV Hondius, donde se ha detectado el brote de hantavirus, tiene previsto atracar este sábado en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. Desde allí, los pasajeros extranjeros serán repatriados a sus países de origen, mientras que los 14 españoles serán trasladados a Madrid.

El dispositivo contempla su evacuación en avión militar hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz y, posteriormente, su ingreso en el Hospital Gómez Ulla, que dispone de unidades de aislamiento de alto nivel preparadas para este tipo de situaciones.

Según explicó el Ministerio de Sanidad, los pasajeros serán evaluados a su llegada a Canarias. En caso de presentar síntomas, ingresarán directamente en unidades de aislamiento. Si permanecen asintomáticos, cumplirán la cuarentena en el propio centro hospitalario en dependencias específicas.

El periodo de aislamiento no está cerrado de forma definitiva y dependerá de las evaluaciones técnicas que determinen el momento exacto del posible contacto con el virus. En cualquier caso, se tendrá en cuenta el periodo de incubación del hantavirus, que puede prolongarse hasta unos 45 días.