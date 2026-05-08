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La gestión del brote de hantavirus ha puesto en evidencia, según critican varias administraciones como la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Canarias, una notable falta de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas implicadas. La Comunidad de Madrid ha denunciado falta de información, como del traslado de los pacientes al Hospital militar Gómez Ulla. Desde distintos ámbitos se cuestiona la planificación y la comunicación del dispositivo, al considerar que la información se ha ido conociendo de forma tardía o a través de anuncios públicos, lo que ha intensificado la percepción de desorganización en la gestión de la crisis sanitaria.

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, se ha convertido en el centro de referencia designado para la atención y aislamiento de los 14 ciudadanos españoles afectados por el brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius. Su traslado está previsto tras su llegada a Tenerife, desde donde serán evacuados en avión militar hasta la capital para iniciar el periodo de cuarentena, si llegan a un acuerdo los ministerios de Defensa y Sanidad.

La decisión en la elección de este centro es básicamente porque es uno de los hospitales en España que dispone de unidades de aislamiento de alto nivel, diseñadas específicamente para la atención de pacientes con enfermedades infecciosas de elevada peligrosidad. Estas instalaciones permiten la hospitalización en condiciones de aislamiento completo, reduciendo al mínimo el riesgo de transmisión tanto al personal sanitario como al entorno.

Unidad de aislamiento

El complejo hospitalario cuenta con la denominada Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN), integrada dentro de una estructura especializada en patologías infecciosas y riesgos biológicos. Este dispositivo dispone de siete habitaciones preparadas con sistemas de contención avanzada, circuitos de seguridad diferenciados y protocolos específicos de actuación que pueden activarse de forma inmediata ante emergencias sanitarias. También cuentas con distintos sistemas de aire y otras canalizaciones totalmente independientes y profesional cualificado. Pero también hay otros pacientes en el propio hospital, por lo que las medidas deben ser completamente rigurosas.

Además de su función asistencial habitual al personal militar, el hospital mantiene convenios de colaboración con el sistema sanitario público, lo que le permite participar en la atención de la población civil en situaciones excepcionales. Su experiencia en la gestión de crisis sanitarias se reforzó especialmente durante la pandemia covid, cuando amplió su capacidad de hospitalización y adaptó recursos adicionales para responder al incremento de pacientes.

Cuarentena

La UAAN está preparada para el manejo de enfermedades infecciosas de alto riesgo (EIAR) y forma parte de una red de infraestructuras de seguridad biológica que incluye laboratorios de alta contención y equipos médicos altamente especializados. Su diseño permite mantener el aislamiento del paciente sin renunciar a la atención clínica completa, garantizando al mismo tiempo la protección del entorno sanitario.

En este contexto, los ciudadanos españoles evacuados del crucero permanecerán bajo vigilancia médica continua durante el periodo de cuarentena —si se produce finalmente— y que se ajustará a los criterios epidemiológicos del virus, cuyo tiempo de incubación puede alcanzar varias semanas. El dispositivo sanitario contempla tanto el seguimiento de pacientes asintomáticos como la atención inmediata de posibles casos sintomáticos en áreas de aislamiento reforzado.

La activación de este tipo de unidades se reserva a situaciones excepcionales, como brotes de enfermedades emergentes o repatriaciones sanitarias de alto riesgo, lo que convierte al Gómez Ulla en uno de los principales centros de referencia en España para la gestión de amenazas infecciosas de especial complejidad.