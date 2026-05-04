Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Un brote de hantavirus detectado en un crucero que cruzaba el Atlántico con destino a Canarias ha provocado la muerte de tres personas y ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias internacionales. El incidente, ocurrido durante una travesía que partió desde Argentina, ha generado preocupación por la gestión de enfermedades infecciosas en entornos cerrados como los barcos de pasajeros.

Los primeros casos comenzaron a registrarse varios días después de zarpar, cuando algunos pasajeros presentaron síntomas compatibles con una infección respiratoria grave. A medida que avanzaba el viaje, la situación se agravó rápidamente y al menos tres personas, de edad avanzada, fallecieron a bordo o tras ser evacuadas para recibir atención médica en tierra. Otros pasajeros permanecen bajo observación, mientras que uno de los afectados llegó a ser ingresado en estado crítico.

Ante la gravedad de los hechos, el barco tuvo que modificar su ruta y realizar escalas no previstas para atender la emergencia sanitaria. En uno de estos puntos, varios enfermos fueron trasladados a hospitales, mientras las autoridades locales activaban protocolos de control epidemiológico para evitar una posible propagación del virus. El crucero permanece bajo vigilancia, y no ha podido completar su llegada prevista a Canarias en los plazos iniciales.

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente pero potencialmente mortal que se transmite principalmente a través del contacto con excrementos, orina o saliva de roedores infectados. En humanos, puede derivar en un síndrome pulmonar severo, con síntomas que incluyen fiebre, dolores musculares y, en los casos más graves, insuficiencia respiratoria. La ausencia de un tratamiento específico y la rapidez con la que puede evolucionar en algunos pacientes aumentan su peligrosidad.

Origen del brote

Las autoridades sanitarias, en coordinación con organismos internacionales, han iniciado una investigación para determinar el origen del brote. Entre las hipótesis que se manejan se encuentra una posible exposición previa de los pasajeros o tripulantes en alguna de las escalas del viaje, o la presencia de roedores en zonas del barco, algo poco habitual pero no imposible en travesías largas.

El suceso ha reavivado el debate sobre los riesgos sanitarios en los cruceros, especialmente tras experiencias recientes con otras enfermedades infecciosas. Expertos en salud pública advierten de que, aunque estos casos son excepcionales, la concentración de personas en espacios reducidos puede facilitar la transmisión y complicar la contención de brotes.

Mientras continúa la investigación, las autoridades mantienen un seguimiento estrecho de todos los pasajeros y tripulantes, con el objetivo de detectar posibles nuevos casos y evitar que el incidente tenga mayores consecuencias. El episodio pone de relieve la importancia de los protocolos sanitarios en el transporte internacional y la necesidad de una respuesta rápida y coordinada ante amenazas emergentes.