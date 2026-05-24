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Un equipo de investigadores especialistas en pediatría de la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, Estados Unidos) firma un nuevo estudio según el cual hay una relación entre la dieta rica en grasas durante el embarazo y el riesgo de síntomas “potencialmente mortales” de enterocolitis necrosante (NEC, por sus siglas en inglés, o ECN en español) en bebés prematuros. Su trabajo se ha dado a conocer en el último número de la revista científica Gastroenterología y Hepatología Celular y Molecular.

La ECN es una enfermedad que se produce cuando el tejido que cubre la pared del intestino se inflama y muere. Casi siempre se presenta en bebés prematuros o cuya salud es delicada por algún otro motivo. No se conoce su causa exacta; se sospecha que una disminución del riego sanguíneo hacia el intestino es uno de los factores que influyen en este fenómeno.

Desde complicaciones al fallecimiento

Entre el 10% y el 50% de los pequeños que padecen esta condición fallece o desarrolla complicaciones de salud a largo plazo, incluyendo síndrome de intestino corto y dificultades en el neurodesarrollo. Otro factor de riesgo es la alteración del equilibrio de bacterias intestinales. La obesidad de la madre y la diabetes gestacional también se han asociado en estudios anteriores con las formas más graves de ECN.

Para llevar a cabo este estudio, los expertos, dirigidos por David Hackam, jefe de cirugía y codirector del centro de pediatría de dicha universidad, trabajaron con ratones de laboratorio. Un grupo de ejemplares hembra consumió una dieta en la cual el 70% de las calorías se obtenían a partir de alimentos grasos; otro, que se usó para la comparación, consumía una dieta estándar. La dieta de los machos fue normal también.

Compararon las crías con ECN nacidas de hembras cuya dieta era rica en grasa y las nacidas con la misma enfermedad de hembras con dieta normal. Todos los ratones del primer grupo tenían síntomas más graves y una tasa de mortalidad del 50%, mientras que en los demás los síntomas eran menos intensos y la tasa de mortalidad era del 30%. Los primeros también tenían intestinos peor desarrollados, más cortos y menos células productoras de mucosa intestinal.

Para entender cómo la dieta influía en la ECN, observaron la estructura del intestino de los ratones de ambos grupos. Así vieron que las mitocondrias, encargadas de la producción de energía en las células, estaban dañadas y tenían una apariencia más irregular en los ratones con una dieta rica en grasa.

Para investigar el daño en las mitocondrias, examinaron las expresiones genéticas de las células que recubren el intestino. Los animales del grupo de dieta grasa mostraban menor expresión de los genes Nqo1 y Gsta1, que tienen que ver con la respuesta antioxidante, además de Kiss1 y Gsdmc4, los genes que mantienen la inmunidad y estructura del revestimiento intestinal.

Aplicación en humanos

Dado que los ratones y los humanos tienen algunas funciones genéticas iguales, los investigadores sugieren que «es posible que estos hallazgos en ratones también puedan aplicarse en madres y bebés; la buena noticia es que una dieta equilibrada siempre es la mejor opción para ambos».

Hackam ha declarado que su equipo va a centrarse en cómo usar las mitocondrias para descubrir nuevas dianas terapéuticas y nuevos medicamentos para tratar la ECN, tanto si hay dieta grasa como si no.