La UDEF cree que la trama de Zapatero pagó 10.000 € al director del fondo de la SEPI tras el rescate de Plus Ultra

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional cree que la trama del imputado ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pagó 10.000 euros al director del fondo de la SEPI, Julián Mateos-Aparicio, en el marco del rescate de Plus Ultra de 53 millones de euros autorizado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y en plena judicialización del caso.

Así aparece recogido en un informe de la UDEF de la Policía Nacional —al que ha tenido acceso OKDIARIO— remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

Si bien este rescate recibió el visto bueno del Consejo de Ministros con fecha del 9 de marzo de 2021, fue el 10 de agosto del mismo año cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda que dirigía la actual vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, «completó el desembolso de la ayuda pública a Plus Ultra Líneas Aéreas mediante la entrega de los 34 millones de euros correspondientes al préstamo participativo», relatan los investigadores. Los otros 19 millones restantes fueron concebidos como un préstamo ordinario a devolver en cinco años.

Una semana después de aquel desembolso del préstamo participativo de la SEPI, el 17 de agosto de 2021, se produce una conversación entre Julito Martínez Martínez, empresario valenciano y pagador de Zapatero a través de Análisis Relevante SL, y Rodolfo Reyes, ex consejero venezolano de Plus Ultra, donde se observa un mensaje de texto con una noticia que decía: «La SEPI pone a su director de negocios, Julián Mateos, al frente del fondo de rescate tras la polémica con Plus Ultra».

«En el texto de la noticia -señala la UDEF- se alude al reciente nombramiento de Julián Mateos como director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Tras el reenvío de la noticia, a los pocos minutos, Reyes pregunta a Martínez si conoce a Mateos, y en el siguiente mensaje, el ex consejero de Plus Ultra dice: 10k done». Para los investigadores policiales, «lo anterior pone de manifiesto la confirmación de un pago por importe de 10.000 euros», subraya la Policía.

Extracto del informe de la UDEF donde se alude a Mateos, alto cargo de la SEPI.

Se da la circunstancia de que Mateos no es el único alto cargo de la SEPI que aparece citado en esta investigación. También figura José Ángel Partearroyo como director de Participadas IV de la SEPI.

Justo una semana antes del rescate, el 2 de marzo de 2021, el Consejo Gestor del FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas) de la SEPI elevó la propuesta para el apoyo financiero público con cargo al fondo de apoyo de la solvencia de las empresas estratégicas a favor de la sociedad Plus Ultra Líneas Aéreas SA.

Aquí, fue José Ángel Partearroyo, como director de Participadas IV de la SEPI, quien indicó a Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, que «todo ha sido aprobado», y que «queda condicionado al Consejo de Ministros, así como que nada de prensa hasta el Consejo de Ministros, que será en fecha de 9 de marzo de 2021».

El 3 de marzo de 2021, en conversación en un chat grupal denominado PU, Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra, señaló que José Ángel Partearroyo, alto cargo de la SEPI, le había indicado que «hay que elevar a público los contratos, y que Roberto Roselli ha propuesto que, ya que los notarios no pueden cobrar, lo harán con el suyo».

El 4 de marzo de 2021, Santiago Fernández Lena, abogado de Plus Ultra, comentó que Deloitte les había felicitado por «la comisión a éxito que van a obtener y que se ponen a su disposición». Y el 9 de marzo, el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez autorizó al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) la aprobación de la operación de respaldo público temporal solicitada por Plus Ultra Líneas Aéreas, por un importe de 53 millones de euros, que se canalizaría a través de un préstamo participativo de 34 millones de euros y un préstamo ordinario de 19 millones de euros.