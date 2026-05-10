Moncloa desata un conflicto constitucional por el hantavirus: cercena la autonomía canaria retorciendo una ley sobre naufragios

El Gobierno del Pedro Sánchez –socio de los separatistas catalanes y vascos que defiende la plurinacionalidad de España– ha ido al choque directo contra la autonomía de Canarias, desatando así lo que todo apunta a que será un conflicto constitucional sin precedentes al cercenar por completo las competencias del Gobierno de las islas ordenando el fondeo forzoso del crucero del hantavirus, el Hondius, desempolvando al efecto una ley que pensada para estos casos de emergencias sanitarias ocurridas en el mar. La triquiñuela la ha desplegado Moncloa en tiempo récord, inmediatamente después de que, en la madrugada de este domingo, el presidente canario, Fernando Clavijo, anunciara que iba a impedir el fondeo del barco a la vista del lento dispositivo de evacuación previsto por el Ejecutivo de Sánchez. Acto seguido, el Gobierno ha echado mano de una ley sobre naufragios, sin relación directa con el caso del brote del hantavirus, para saltarse la autoridad del presidente autonómico, anularla de facto e imponer el fondeo del crucero.

La vertiginosa rapidez con la que Moncloa ha respondido a la negativa de Clavijo apunta a que esa triquiñuela legal ya la tenía preparada el Ejecutivo de Sánchez, que este sábado ha desplazado a Tenerife a tres ministros para sacar pecho de la «solidaridad» por la acogida del epicentro del foco de hantavirus que mantiene en vilo a la prensa internacional y que ha sembrado el temor y el malestar entre la población canaria.

Que tiene poco que ver el caso de este crucero con la ley apelada por el Gobierno para imponerse como rodillo contra la autonomía de Canarias es algo que se aprecia leyendo el tenor literal de dicha ley a la que ha echado mano Moncloa. En concreto, usa como argumento el artículo 299 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

El citado artículo legal establece que «el director general de la Marina Mercante es la Autoridad competente para la toma de decisiones respecto de los buques necesitados de asistencia, entendiendo por tales aquellos que, por su propia situación o por circunstancias externas, se encuentren en peligro de naufragar o que, en general, supongan una amenaza para la navegación o la integridad del medio ambiente marino». Nada dice de emergencias sanitarias. Y menos aún de aquellas que pueden poner en peligro el territorio en el que fondee la embarcación.

De hecho, queda nítidamente claro que el artículo de esta ley estatal está pensado no para atender casos de salud pública como es este brote infeccioso, sino para supuestos de riesgo notorio de naufragio o de incidentes como las mareas negras que ponen en peligro o dañan el ecosistema marino.