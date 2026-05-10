El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dado instrucciones este sábado para que no se autorice el fondeo del crucero Hondius del hantavirus hasta que se garantice que todos los pasajeros puedan abandonar la isla durante la jornada del domingo. Clavijo ha afirmado que, a falta de la llegada de dos aviones, el Gobierno español no ha atendido la petición del Ejecutivo canario de que se acomode a estos pasajeros en otros vuelos que, como el avión militar español, tienen capacidad para 210 pasajeros y sólo serán ocupados por 14 viajeros. Así, Clavijo planta cara a Sánchez: exige que los pasajeros abandonen en 24 horas la isla o no autorizará el fondeo del Hondius.

«¿Dónde está el protocolo que dice que en un avión de 210 personas en lugar de 14 no puedan ir 30?», ha insistido el presidente canario, que ha señalado que no entiende la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de atender la petición del Ejecutivo canario. El presidente canario ha lamentado que ninguno de los ministros «atendiera a razones» y ha señalado que no será cómplice de algo que puede poner en riesgo la salud de la población de la isla.

Así las cosas, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha ordenado que no se autorice el fondeo del crucero Hondius en aguas de Santa Cruz de Tenerife hasta que exista una garantía completa de que todos los pasajeros podrán abandonar la isla durante la jornada del domingo.

Retrasos en los vuelos

El Ejecutivo autonómico sostiene que la operación de traslado se ha visto afectada por el retraso de dos aviones previstos para completar la evacuación. Esto ha provocado que el dispositivo, inicialmente diseñado para ejecutarse en un solo día, pueda prolongarse hasta el lunes.

Según el Gobierno canario, esta situación altera la planificación de seguridad acordada para minimizar la permanencia de pasajeros en la isla tras detectarse un brote de hantavirus.

Críticas a Sánchez por la gestión

Clavijo ha acusado al Gobierno de España de no haber atendido la petición de redistribuir a los pasajeros en vuelos con plazas libres. En concreto, ha señalado que un avión militar español con capacidad para unas 210 personas estaría siendo ocupado únicamente por 14 viajeros, pese a la existencia de pasajeros pendientes de traslado.

El presidente canario considera que esta infrautilización de recursos es difícil de justificar en una situación de emergencia logística.

Reuniones sin acuerdo

El dirigente autonómico ha explicado que en las reuniones mantenidas con los ministerios de Sanidad, Interior y Política Territorial se plantearon distintas alternativas para acelerar la evacuación.

Entre ellas, la posibilidad de redistribuir pasajeros en aeronaves ya desplegadas o utilizar vuelos internacionales con plazas disponibles. Sin embargo, según Clavijo, ninguna de estas opciones fue aceptada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Canarias defiende una respuesta rápida

El Ejecutivo canario insiste en que su prioridad es reducir al máximo el tiempo de permanencia de los pasajeros en la isla para evitar cualquier riesgo sanitario o logístico derivado del brote.

Por ello, la decisión de bloquear el fondeo del buque se enmarca, según la versión autonómica, en la necesidad de garantizar que la evacuación se complete en el plazo previsto inicialmente.

Choque institucional por la gestión

El caso ha derivado en un desencuentro entre administraciones sobre la coordinación de la evacuación. Mientras Canarias reclama mayor flexibilidad operativa para acelerar el proceso, el Gobierno central mantiene su planificación, lo que ha generado tensiones en la gestión del operativo.