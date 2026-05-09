Hantavirus en el MV Hondius en directo: el crucero llega este domingo a Tenerife con seis casos confirmados y la evacuación prevista para el lunes
Sigue la última hora del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius hoy 9 de mayo de 2026
El crucero MV Hondius navega en este momento hacia las Islas Canarias y está previsto que llegue este domingo a primera hora al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. El buque holandés, con unas 130 personas a bordo entre pasajeros y tripulación de 23 nacionalidades, lleva semanas en el centro de una crisis sanitaria internacional tras detectarse a bordo un brote de hantavirus cepa Andes, la variante más peligrosa de esta familia de virus y la única capaz de transmitirse entre personas.
Seis casos confirmados de hantavirus, tres muertos y la OMS avisa de que habrá más contagios
El balance oficial en este momento es de tres fallecidos, seis casos confirmados por laboratorio en Suiza, Sudáfrica y Países Bajos, y varios sospechosos aún pendientes de diagnóstico. La OMS ha advertido que es «posible» que se notifiquen más casos entre pasajeros o sus contactos cercanos. Pasajeros ya evacuados están ingresados en hospitales de Leiden, Düsseldorf y Ámsterdam.
La crisis se extiende más allá del barco. Francia investiga varios contactos detectados en un vuelo entre Santa Elena y Johannesburgo. Singapur mantiene aislados a dos pasajeros a la espera de resultados. Los CDC de Estados Unidos monitorizan a ciudadanos en al menos cuatro estados. Y en la novedad más inquietante de las últimas horas, se ha confirmado el ingreso de una azafata de KLM como primer posible caso de hantavirus fuera del crucero.
En España, Sánchez y Clavijo han suavizado la tensión política tras hablar por teléfono y el Gobierno canario ha activado el protocolo de enfermedades infecciosas. El plan es que el MV Hondius fondee frente a la costa, sin atracar, y que los pasajeros sean evacuados en lanchas hacia el aeropuerto a partir del lunes 11 de mayo. Los 14 españoles a bordo serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid para cuarentena voluntaria en habitaciones individualizadas.
Países Bajos confirma a Canarias que también evacuará en su avión a la tripulación no esencial
Países Bajos ha confirmado que, además de sus pasajeros nacionales, se hará cargo de la tripulación que no será esencial en su trayecto marítimo de regreso, quedando la misma en unos 30 tripulantes.
El desembarco del Hondius podría adelantarse a la mediodía del domingo
La operativa para el desembarco de pasajeros del Hondius, afectado por un brote de hantavirus, podría comenzar a las 12.00 horas de este domingo, una vez el crucero entre en el dique del puerto de Granadilla (Tenerife) y los aviones para la evacuación estén listos en la pista del Aeropuerto de Tenerife Sur para su salida de la isla.
Así lo ha precisado el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa tras la última reunión de coordinación celebrada junto al Estado, en la que han abordado más detalles sobre la seguridad marítima, la seguridad y operativa aérea y los aspectos sanitarios que comprenderán el operativo con la llegada del buque a aguas canarias en la madrugada del domingo.
Se mantiene que, una vez se dé luz verde para el comienzo de la operativa de evacuación, el barco fondeará en el puerto de Granadilla y, con los diferentes aviones de evacuación en pista, las falúas comenzarán a extraer pasajeros del barco, que arribarán al muelle y viajarán en guaguas ‘burbuja’ encapsulados hasta pie de pista.
Marlaska y Mónica García viajan a Tenerife este sábado
La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajarán este sábado a Tenerife para supervisar y coordinar la llegada del crucero MV Hondius –afectado por un brote de hantavirus– al puerto de Granadilla, situado al sur de la isla. La delegación saldrá a las 18:00 horas y realizará el seguimiento en directo desde el puesto de mando habilitado con el objetivo de «garantizar la coordinación entre administraciones», así como el «control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuestas previstos», según ha informado este viernes el Ministerio de Sanidad.
Identificada en Barcelona otra mujer con riesgo de hantavirus: hará cuarentena en el Hospital Clínic
Las autoridades sanitarias han identificado un nuevo contacto relacionado con el brote de hantavirus, que según precisa el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), es una mujer que vive en Cataluña, no tiene síntomas y que viajó en el mismo avión de la neerlandesa fallecida.
El crucero llega este domingo a Tenerife con seis contagiados y un cadáver
Este sábado 9 de mayo amanecemos con el MV Hondius ya en aguas del Atlántico norte, a pocas millas de Canarias y con llegada prevista para mañana domingo. A bordo, 130 personas llevan días aisladas en sus camarotes desde que se confirmó el brote de hantavirus cepa Andes, el único de su familia capaz de transmitirse entre personas y con una mortalidad que puede alcanzar el 40% en los casos más graves. Seis contagios confirmados por laboratorio, tres fallecidos y varios sospechosos pendientes de diagnóstico es el balance con el que arrancamos la jornada. Hoy se ultiman los últimos flecos del operativo de evacuación que arrancará el lunes 11, mientras el mundo entero sigue con atención máxima todo lo que ocurre a bordo de este crucero que se ha convertido en el episodio sanitario internacional más seguido de los últimos años.
Última hora del sábado 9 de mayo antes de la evacuación
Buenos días y bienvenidos a un nuevo día de seguimiento en directo de la crisis sanitaria del crucero MV Hondius. Estamos a sábado 9 de mayo y a pocas horas ya de que el buque holandés llegue a aguas canarias: la llegada está prevista para este mismo domingo a primera hora al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde fondeará frente a la costa sin atracar. La evacuación de los más de 130 pasajeros y tripulantes a bordo arrancará el lunes 11. Hoy será un día de máxima tensión informativa: se espera el protocolo definitivo del Gobierno canario y seguimos pendientes de nuevas novedades tras el ingreso de una azafata de KLM como primer posible contagio fuera del crucero. Seguimos aquí contigo, minuto a minuto.
La activa RescUE para los países que no evacuen a tiempo a sus nacionales
Aquellos países que aún no habrían terminado de responder, y con la posibilidad de que puedan no llegar a hacerlo antes del domingo, la Unión Europea, a través de la reserva estratégica RescEU, activaría un segundo avión y evacuaría a aquellos ciudadanos que no puedan encajar en ningún vuelo en el operativo.