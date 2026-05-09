Hantavirus en el MV Hondius en directo: el crucero llega este domingo a Tenerife con seis casos confirmados y la evacuación prevista para el lunes

El crucero MV Hondius navega en este momento hacia las Islas Canarias y está previsto que llegue este domingo a primera hora al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. El buque holandés, con unas 130 personas a bordo entre pasajeros y tripulación de 23 nacionalidades, lleva semanas en el centro de una crisis sanitaria internacional tras detectarse a bordo un brote de hantavirus cepa Andes, la variante más peligrosa de esta familia de virus y la única capaz de transmitirse entre personas.

Seis casos confirmados de hantavirus, tres muertos y la OMS avisa de que habrá más contagios

El balance oficial en este momento es de tres fallecidos, seis casos confirmados por laboratorio en Suiza, Sudáfrica y Países Bajos, y varios sospechosos aún pendientes de diagnóstico. La OMS ha advertido que es «posible» que se notifiquen más casos entre pasajeros o sus contactos cercanos. Pasajeros ya evacuados están ingresados en hospitales de Leiden, Düsseldorf y Ámsterdam.

La crisis se extiende más allá del barco. Francia investiga varios contactos detectados en un vuelo entre Santa Elena y Johannesburgo. Singapur mantiene aislados a dos pasajeros a la espera de resultados. Los CDC de Estados Unidos monitorizan a ciudadanos en al menos cuatro estados. Y en la novedad más inquietante de las últimas horas, se ha confirmado el ingreso de una azafata de KLM como primer posible caso de hantavirus fuera del crucero.

En España, Sánchez y Clavijo han suavizado la tensión política tras hablar por teléfono y el Gobierno canario ha activado el protocolo de enfermedades infecciosas. El plan es que el MV Hondius fondee frente a la costa, sin atracar, y que los pasajeros sean evacuados en lanchas hacia el aeropuerto a partir del lunes 11 de mayo. Los 14 españoles a bordo serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid para cuarentena voluntaria en habitaciones individualizadas.