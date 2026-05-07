Hantavirus y la historia antigua: las infecciones que pudieron confundirse con otras enfermedades

En un momento en que el hantavirus está en boca de todos en España por la llegada a Canarias de un barco con personas infectadas, hacemos aquí un recorrido por los virus y las enfermedades.

Cómo se entendían las enfermedades en la antigüedad

Pensar hoy en una epidemia suele llevarnos automáticamente a laboratorios, análisis clínicos, virus identificados y protocolos sanitarios bastante claros. Pero durante la mayor parte de la historia humana no existía absolutamente nada de eso. Ni microscopios. Ni bacterias conocidas. Ni una idea real de cómo funcionaban los contagios. La enfermedad, durante siglos, era algo mucho más confuso.

En muchas civilizaciones antiguas se mezclaban observaciones médicas básicas con supersticiones, religión y teorías que hoy resultan extrañas, aunque en su momento parecían completamente lógicas. Si varias personas enfermaban en el mismo lugar y además había mal olor, aguas estancadas o suciedad, la explicación parecía evidente: el aire estaba “corrupto”.

Así nació la famosa teoría de los miasmas. Básicamente se pensaba que ciertas enfermedades aparecían por respirar vapores dañinos o ambientes contaminados. No porque hubiera microorganismos invisibles, algo que nadie podía imaginar todavía, sino porque el propio aire parecía enfermo.

También existían interpretaciones religiosas bastante frecuentes. Epidemias enteras podían verse como castigos divinos, señales sobrenaturales o desequilibrios morales. La medicina y las creencias espirituales convivían constantemente.

El problema es que, con ese nivel de conocimiento, síntomas completamente distintos terminaban agrupándose bajo nombres generales. Fiebres intensas, tos, hemorragias o dificultades respiratorias podían formar parte de enfermedades totalmente diferentes sin que nadie tuviera forma de distinguirlas realmente.

Enfermedades transmitidas por animales en la historia antigua

La convivencia con animales era muchísimo más cercana en el pasado que ahora. Y no solo con ganado o mascotas. También con ratas, ratones y otros animales que hoy asociamos rápidamente a riesgos sanitarios.

Las ciudades antiguas estaban llenas de almacenes de grano, calles estrechas, residuos acumulados y sistemas de higiene bastante limitados. Los roedores formaban parte normal del paisaje urbano. También de barcos comerciales, graneros y viviendas.

Nadie hablaba de zoonosis porque el concepto ni siquiera existía todavía. Pero las interacciones entre humanos y animales eran constantes. Eso probablemente favorecía la aparición de infecciones difíciles de interpretar desde la medicina de la época. El problema es que hoy resulta casi imposible reconstruir exactamente qué enfermedades circulaban en muchos contextos históricos concretos.

Algunos investigadores modernos creen que determinadas epidemias antiguas pudieron incluir enfermedades transmitidas por animales que nunca llegaron a identificarse correctamente. Pero aquí conviene mantener cierta prudencia. Una cosa es reconocer que existían infecciones mal clasificadas y otra muy distinta intentar poner nombres modernos concretos a brotes históricos sin pruebas suficientes.

Brotes históricos que pudieron ser mal interpretados

Cuando leemos descripciones antiguas de epidemias, hay algo que llama bastante la atención: muchas veces todas parecen parecidas. Se habla en genérico de fiebres, plagas, enfermedades mortales y pestes, pero sin datos para la identificación de enfermedades concretas. Y eso ha generado debates enormes entre historiadores y especialistas en medicina histórica.

Algunas epidemias famosas del pasado probablemente incluían varias enfermedades diferentes ocurriendo al mismo tiempo. O cuadros médicos agravados por hambre, mala alimentación, guerras o condiciones higiénicas terribles.

A veces incluso las propias fuentes se contradicen. Un cronista menciona síntomas respiratorios. Otro habla de erupciones cutáneas, otro describe hemorragias. Todo mezclado.

El nacimiento de la virología cambió completamente las reglas

La medicina dio un giro enorme entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Ahí cambia prácticamente todo. Hasta entonces ni siquiera estaba completamente aceptada la idea de que microorganismos específicos causaran enfermedades. La teoría microbiana terminó revolucionando la ciencia médica de una manera difícil de exagerar.

Pasteur, Koch y otros investigadores empezaron a demostrar que ciertas infecciones tenían responsables concretos invisibles al ojo humano. Bacterias, patógenos específicos. Mecanismos de contagio reales. Y poco después apareció otro descubrimiento todavía más desconcertante: los virus.

Al principio ni siquiera estaba claro qué eran exactamente. Se sabía que algunas enfermedades se transmitían mediante agentes microscópicos capaces de atravesar filtros donde las bacterias quedaban retenidas. Algo todavía más pequeño y extraño estaba implicado.

Eso abrió un mundo completamente nuevo. La virología moderna permitió empezar a clasificar enfermedades que antes habrían parecido prácticamente imposibles de distinguir entre sí. Síntomas similares podían deberse a virus totalmente diferentes. Y eso cambió también la forma de mirar hacia el pasado.

De repente surgió una pregunta bastante inquietante: ¿cuántas enfermedades históricas se habían interpretado mal simplemente porque la ciencia aún no tenía herramientas para comprenderlas?

El hantavirus como ejemplo de enfermedad identificada en época moderna

El hantavirus sirve bastante bien para entender todo este cambio de perspectiva médica. Su identificación llegó durante el siglo XX gracias al desarrollo de la virología y los estudios epidemiológicos modernos. Antes de eso, un cuadro clínico similar probablemente habría sido descrito únicamente mediante síntomas visibles y observaciones muy generales.

Sin laboratorios ni pruebas específicas, diferenciarlo de otras infecciones habría resultado extremadamente complicado. Y eso es precisamente lo interesante desde un punto de vista histórico. No porque exista evidencia de hantavirus en la antigüedad. Ahí conviene ser claros y evitar afirmaciones que no pueden demostrarse. El problema no es ese.

La cuestión realmente importante es otra: durante la mayor parte de la historia humana muchísimas enfermedades probablemente pasaron desapercibidas como entidades médicas diferenciadas porque simplemente no existía conocimiento suficiente para identificarlas.

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