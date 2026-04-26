Madrid en alerta por la peligrosa plaga que pone en riesgo a tu perro: piden que tengamos cuidado

Madrid está en alerta por la peligrosa plaga que pone en riesgo a tu perro: piden que tengamos cuidado. ¿Qué puede pasar con la plaga de garrapatas que hay en Madrid? Aquí te contamos cómo prevenir picaduras, qué enfermedades transmiten y qué hacer si te muerden. La Comunidad de Madrid ha alertado del aumento del riesgo de picaduras de garrapata con la llegada del buen tiempo. El incremento de las temperaturas favorece la actividad de estos parásitos, presentes en entornos naturales y capaces de afectar tanto a personas como a animales domésticos.

El aviso, difundido por el Cuerpo de Agentes Forestales regional, insiste en la importancia de extremar las precauciones durante las salidas al campo, ya que las garrapatas pueden transmitir enfermedades potencialmente graves.

Un parásito más activo con el calor

Las garrapatas son arácnidos que se alimentan de la sangre de animales silvestres y domésticos, especialmente perros. Su presencia aumenta en primavera y verano, cuando las condiciones climáticas favorecen su proliferación.

El riesgo de contacto es mayor en zonas con vegetación alta, pastizales, senderos rurales o áreas naturales, aunque también pueden aparecer en parques periurbanos.

Enfermedades que pueden transmitir

Las autoridades sanitarias advierten de que la picadura de una garrapata puede provocar la transmisión de varias enfermedades infecciosas, algunas de ellas de gravedad:

Enfermedad de Lyme (borreliosis).

Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

Rickettsiosis.

Anaplasmosis.

Los síntomas pueden aparecer días después de la picadura e incluyen fiebre, malestar general o lesiones cutáneas, por lo que se recomienda vigilancia tras cualquier exposición.

Cómo reducir el riesgo en el campo

Los agentes forestales recomiendan adoptar medidas preventivas durante actividades al aire libre. Entre las principales:

Usar ropa clara para detectar fácilmente las garrapatas.

para detectar fácilmente las garrapatas. Llevar manga larga , pantalón largo, calcetines altos y calzado cerrado.

, pantalón largo, calcetines altos y calzado cerrado. Evitar sentarse directamente sobre el suelo en zonas de vegetación.

directamente sobre el suelo en zonas de vegetación. Caminar por el centro de los senderos y evitar el contacto con arbustos.

Estas medidas reducen notablemente la posibilidad de contacto con el parásito.

¿Qué hacer si se produce una picadura?

Si una garrapata se adhiere a la piel, debe retirarse lo antes posible con pinzas de punta fina o guantes, sujetándola lo más cerca posible de la piel y extrayéndola con un movimiento firme y continuo.

No se recomienda girarla, aplastarla ni aplicar alcohol, aceite u otros remedios caseros, ya que pueden aumentar el riesgo de infección. Si no se consigue extraer correctamente, se debe acudir a un centro de salud.

Tras la retirada, es importante limpiar la zona con agua y jabón y vigilar la aparición de síntomas en los días posteriores.

Revisión del cuerpo y las mascotas

Tras las actividades en el campo, se recomienda revisar cuidadosamente todo el cuerpo, especialmente axilas, ingles, cuero cabelludo y ombligo. También es fundamental comprobar a los menores y a los animales de compañía, que pueden transportar garrapatas sin detectarlas fácilmente.

Además, la ropa utilizada debe lavarse con agua caliente para eliminar posibles restos del parásito.

Prevención, la medida más eficaz

Las autoridades sanitarias insisten en que la prevención es clave para evitar complicaciones. La combinación de ropa adecuada, revisión corporal y actuación rápida ante una picadura reduce de forma significativa el riesgo de enfermedades transmitidas por garrapatas.