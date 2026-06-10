Cambio radical del tiempo en España: la AEMET alerta de una fuerte caída de temperaturas

La AEMET alerta de una fuerte caída de temperaturas, estamos ante un cambio radical del tiempo en España. Una situación que puede ser lo que nos acompañará en breve y puede acabar siendo lo que nos dará una sorpresa del todo inesperada. Estaremos ante un cambio de tendencia que podría acabar siendo la que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente podríamos acabar obteniendo un giro radical en un tiempo que nos traerá importantes novedades.

Los expertos no dudan en darnos algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estas jornadas en las que la realidad puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Las altas temperaturas de días pasados han dado paso a una situación que puede acabar convirtiéndose en algo mucho peor. Será el momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unas horas en las que tendremos que afrontar una alerta importante en las temperaturas. La AEMET advierte de una fuerte caída de temperaturas que puede cambiarlo todo por completo, llega un cambio radical del tiempo en España.

España se prepara para un cambio radical del tiempo

Este cambio radical del tiempo que nos estará esperando, con la llegada de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás nadie hubiera imaginado lo que nos esperaría.

Es hora de saber qué puede acabar generando más de una sorpresa inesperado en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa en estos días en los que cada detalle cuenta y puede ser esencial.

Estas jornadas en las que tenemos que esperar un cambio radical en un tiempo que puede dejarnos más de una sorpresa inesperada. Es hora de saber un poco más lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta.

Esta novedad que llega sin avisar y que puede convertirse en estos días en un elemento que tocará planificar de una forma extraordinaria. Este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que se transformarán en un plus de buenas sensaciones.

La AEMET alerta de una fuerte caída de las temperaturas

Nos esperan unos días de retroceso, cuando pensábamos que estaríamos viviendo en un verano en el que las altas temperaturas que pueden quedarse a un lado. En especial si descubrimos lo que puede pasar en breve. Estos días en los que el tiempo nos dará un cambio brusco.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se mantendrá una situación de estabilidad en gran parte del país con cielos poco nubosos o despejados excepto, durante las primeras horas de la madrugada, que continuarán los chubascos del día anterior en los Pirineos y, en el Cantábrico y en el alto Ebro, donde se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles, poco probables en el litoral y con tendencia a remitir por la tarde. Por la mañana se espera nubosidad baja en puntos del sureste peninsular, el Estrecho y el litoral del mar de Alborán. Podrán aparecer nubes de evolución en zonas del interior del tercio oriental que dejen algún chubasco o tormenta aislada en zonas de montaña. Son probables los bancos de niebla matinales en zonas de montaña del tercio norte peninsular, y posibles las brumas costeras en el Estrecho y en el litoral de Alborán. Máximas en descenso en el tercio norte, Baleares y el interior del tercio este, notable en la cordillera Cantábrica, noreste de la meseta norte, valle del Ebro y sistema Ibérico. Subirán en Badajoz y Huelva, y seguirán sin cambios en el resto. Se podrán superar los 35 grados en el cuadrante suroeste y los 38 grados en zonas puntuales del Guadalquivir. Mínimas en descenso en la mitad norte y en ascenso en la mitad sur, de forma más acusada en zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura. Noches tropicales (mínimas de más de 20 grados) en el Guadalquivir y el litoral mediterráneo. Sin cambios en Canarias».

Siguiendo con la misma explicación: «Alisio moderado en Canarias, cierzo en el valle del Ebro, y tramontana fuerte en el Ampurdán, donde puede haber rachas muy fuertes puntualmente. Viento de componentes norte y este en la fachada mediterránea e interior del sureste, moderado en Baleares y litorales. En el Estrecho, el poniente rolará a levante a lo largo del día. En el resto predominará la componente norte y oeste, con cierzo moderado en el Ebro y viento moderado del norte y nordeste en el litoral gallego y la meseta norte; flojo en los demás. Rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) de alisio en zonas expuestas de Canaria, de Cierzo en el valle del Ebro y de tramontana en el Ampurdán. Descenso notable (más de 6 grados) de las temperaturas máximas en la cordillera Cantábrica, noreste de la meseta norte, valle del Ebro y sistema Ibérico».