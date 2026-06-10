Cielo nuboso en buena parte de la provincia, con posibilidades de chubascos en las zonas montañosas y algún que otro chaparrón que podría colarse en otras localidades durante la madrugada. Las temperaturas descenderán a medida que avance el día y el viento soplará suave antes de cambiar a dirección sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 10 de junio

Barcelona: nubes y chubascos con mejora vespertina

El cielo se despertará cubierto de suaves nubarrones en Barcelona, especialmente por la mañana, cuando la probabilidad de lluvia será alta, brindando la posibilidad de algunos chubascos. Aunque la temperatura mínimal tocará los 20 grados, la sensación térmica se mantendrá similar, dándonos un arranque fresco y cargado. El viento, soplando desde el sur a unos 20 km/h, añadirá un toque de frescura a la jornada con ráfagas que pueden alcanzar los 8 km/h.

Ya por la tarde, se anticipa una tregua en las precipitaciones, dejando paso a un cielo más despejado. La temperatura máxima podría elevarse hasta los 25 grados, aunque la sensación térmica podría ser incluso más cálida. Con la salida del sol a las 06:17 y su despedida a las 21:23, disfrutaremos de alrededor de 15 horas de luz, ideal para dar un paseo y disfrutar del ambiente que, aunque algo pesado por la humedad, promete ratos agradables y frescos al caer la tarde.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y lluvia matinal con calma por la tarde

Nubes grises y un viento persistente dan la bienvenida a un día que promete ser interesante en L’ Hospitalet de Llobregat. A medida que el sol se eleva, el ambiente se carga de una humedad notable, presagiando la inminente llegada de lluvias. Las primeras horas de la mañana se presentan frescas, con temperaturas que rondan los 20 grados y una probabilidad de lluvia del 90%, que podría dejar el suelo mojado antes del mediodía.

El contraste es evidente entre el inicio y el final de la jornada: mientras que las mañanas serán marcadas por lluvias y un viento sostenido de 20 km/h con ráfagas que alcanzan hasta 8 km/h, la tarde se mantendrá tranquila, sin lluvia y un incremento en la temperatura que puede llegar hasta los 25 grados. Ante esta situación, se recomienda llevar paraguas puesto que la inestabilidad matinal puede ser persistente.

Ambiente fresco y nublado hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un ambiente pesado, presagiando lluvias que alcanzan una probabilidad del 90% en las primeras horas. El cielo estará cubierto, con humedades que superan el 80%, lo que hará que la sensación térmica se mantenga alrededor de los 25°C, marcando la pauta de una mañana fresca. Con el viento soplando desde el sur a una velocidad de 15 km/h, algunas ráfagas pueden alcanzar hasta 8 km/h, pero no se espera que resulten molestosas.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia disminuirá por la tarde, dejando un escenario más tranquilo, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que se estabilizarán en torno a los 24°C. La tarde-noche se presentará sin lluvias, permitiendo disfrutar de la puesta de sol a las 21:23, lo que nos brindará un total de más de 15 horas de luz.

Cielos parcialmente nublados y ambiente tranquilo en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta estable, con cielos parcialmente nublados durante la mañana y más despejados por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 25 grados y aunque hay una probabilidad de lluvias ligeras en las primeras horas, se espera un ambiente tranquilo durante el resto del día, con vientos suaves.

Aprovechar este día es una excelente idea, ideal para pasear por los parques o disfrutar de una café al aire libre. La sensación agradable y la temperatura templada invitan a disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.