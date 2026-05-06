Un ciudadano francés, primer caso sospechoso de hantavirus fuera del crucero

Las autoridades sanitarias ya estudian el que podría ser el primer caso de contagio de hantavirus fuera del crucero de lujo que se mantiene varado en Cabo Verde.

Se trata de un ciudadano francés que pudo estar en contacto en un avión con una de las personas afectadas por el brote detectado en el crucero MV Hondius. Así lo ha anunciado el Ministerio de Salud galo, que ha informado de que este hombre iba en el vuelo que cogió uno de los infectados.

«Estamos realizando análisis que deberían permitirnos determinar con precisión el tipo de hantavirus involucrado. Si se confirma la cepa andina -la única conocida por ser transmisible entre humanos- podrían implementarse medidas de vigilancia adicionales tras el regreso de los ciudadanos franceses», reza el comunicado difundido por la cartera sanitaria del Gobierno francés.

Por ahora no se ha confirmado, pero según se desprende de la información aportada por el Ejecutivo galo, este hombre pudo viajar en el mismo avión que una de las fallecidas por hantavirus, cuando ésta fue evacuada del barco tras morir su marido.

El primer caso data del 11 de abril, cuando murió un pasajero a bordo del crucero. Su cuerpo fue desembarcado el 24 de abril desde Santa Elena. Entonces, la causa de la muerte no se pudo determinar. Junto a él, viajaba su mujer, que empezó a presentar síntomas durante el vuelo de regreso y finalmente acabó falleciendo. El 4 de mayo se confirmó que estaba contagiada por una variante de hantavirus. Ambos eran de nacionalidad neerlandesa.

De confirmarse que el ciudadano francés está contagiado, sería el primer caso documentado fuera del barco. Esto complicaría aún más la situación sanitaria, ya que implicaría que el virus ya circula fuera del crucero.

La variante Andes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica y los Hospitales Universitarios de Ginebra (Suiza) han confirmado que el virus causante del brote es la especie Andes, un hantavirus que se presenta en Sudamérica y del que se han documentado casos raros de transmisión de persona a persona.

El diagnóstico precoz representa uno de los mayores desafíos clínicos. En su fase inicial, la infección presenta síntomas inespecíficos como fiebre, mialgias, cefalea y malestar general, fácilmente confundibles con infecciones virales comunes. Sin embargo, en un periodo de entre 3 y 7 días, el cuadro puede evolucionar rápidamente hacia fases críticas. El diagnóstico se confirma mediante pruebas serológicas (detección de anticuerpos IgM e IgG específicos) o técnicas moleculares como la PCR, que permiten identificar el material genético viral. No obstante, estas pruebas no siempre están disponibles de forma inmediata en todos los entornos sanitarios.