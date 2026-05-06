Sanidad confirma que el médico infectado por hantavirus será trasladado a Países Bajos «tras su mejoría»

El médico del crucero afectado por un brote de hantavirus, que se infectó al atender a los pacientes, finalmente será trasladado a Países Bajos. Así lo ha anunciado el Ministerio de Sanidad, que en un principio informó de que sería tratado en nuestro país, en concreto, en Canarias.

«Despegan los aviones medicalizados que trasladan a Países Bajos a los tres pacientes infectados por hantavirus. El médico del barco, cuya evacuación a Canarias estaba prevista inicialmente, también será trasladado a Países Bajos tras la mejoría de su estado de salud», ha publicado el Ministerio en su perfil oficial de X.

Despegan los aviones medicalizados que trasladan a Países Bajos a los tres pacientes infectados por hantavirus. El médico del barco, cuya evacuación a Canarias estaba prevista inicialmente, también será trasladado a Países Bajos tras la mejoría de su estado de salud. — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 6, 2026

En un principio, el sanitario del MV Hondius -en estado grave- iba a ser trasladado a Canarias en un avión hospitalizado tras «la petición del Gobierno de Países Bajos». Finalmente, se dirigirá directamente a Países Bajos, al igual que tres de los pacientes infectados.

El mensaje de la cartera de Sanidad ha llegado después de que el presidente canario, Fernando Clavijo, dijera que disponía de «información extraoficial» sobre el envío del médico afectado a Madrid.

Lo que sí se mantiene, al menos de momento, es la escala del crucero en Canarias, según lo pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez con la Organización Mundial de la Salud. Algo a lo que el Ejecutivo autonómico se ha opuesto por la falta de «criterios técnicos» y de «información suficiente para mantener la calma y garantizar la seguridad de la población».

En este sentido, Fernando Clavijo ha hablado de «deslealtad institucional» y ha destacado la poca profesionalidad del Ejecutivo por no haberle mantenido informado. El dirigente de Coalición Canaria, que se encuentra en estos momentos en Bruselas por motivos de agenda, ha reprochado a Mónica García, ministra de Sanidad, que no le haya trasladado las explicaciones correspondientes sobre los criterios que ha seguido la Organización Mundial de Salud (OMS).

«No puedo permitir que entre en Canarias», ha insistido Clavijo en una entrevista en Onda Cero, horas después de que el Gobierno central aceptara, tras la petición de la OMS y de la Unión Europea, que el crucero con hantavirus hiciera escala en las Islas Canarias en pro de gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional.

En la misma línea se ha pronunciado Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias, que ha denunciado la «poca información por parte del Gobierno central hacia el Gobierno de Canarias». Así, ha señalado que siguen esperando a que «el Ministerio de Sanidad diga» cómo deben «atender a las personas» que puedan estar contagiadas.

Cabe destacar que la situación del archipiélago es crítica porque cuenta con sólo una cama de alta contención biológica, ubicada en el Hospital de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. Ello evidencia la fragilidad del sistema ante una emergencia infecciosa potencialmente grave.