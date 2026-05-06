Illa, bajo cuya gestión murieron más de 162.000 españoles por covid, dice que «no hay que asustarse» del hantavirus

Salvador Illa, que estuvo al frente de la pandemia de coronavirus en nuestro país como ministro de Sanidad, ha asegurado que «no debemos asustarnos» ante el brote de hantavirus en un crucero que va a desembarcar en Canarias. «Hemos de actuar siempre de la mano de la ciencia para resolver estas situaciones», ha asegurado.

Éstas han sido las declaraciones del presidente de la Generalitat tras conocerse que España ha cedido ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que el crucero, con 14 españoles a bordo, desembarque en Tenerife. Asimismo, ha explicado que el Govern está en contacto con los cinco catalanes del barco, que están «bien de salud» y en buenas condiciones.

El que fuera ministro de Sanidad, bajo cuya gestión murieron 163.000 personas a causa del coronavirus en nuestro país, ha insistido en lanzar un mensaje «de serenidad, confianza y apoyo a las decisiones que se están tomando para resolver esta situación».

En una intervención ante los medios de comunicación en Vic (Barcelona), el ex titular de Sanidad también ha dicho que conoce bien como funciona el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). Precisamente, al frente de esta institución está Fernando Simón, el mismo que pronosticó «uno o dos casos» de coronavirus en España cuando el COVID-19 ya circulaba por todo el país. Esta vez, se ha aventurado a decir que en caso de que el barco llegue a Canarias, lo hará «sin casos a bordo».

Canarias rechaza que el crucero haga escala en las islas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado que el crucero con un brote de hantavirus a bordo haga escala en Canarias. Una decisión que el Ejecutivo autonómico ha rechazado frontalmente. Su presidente, Fernando Clavijo, ha dicho que esta decisión no obedece «ningún criterio técnico» y no hay «información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población canaria».

Clavijo ha cargado contra el Gobierno de Sánchez por su «deslealtad institucional» y ha destacado la poca profesionalidad del Ejecutivo por no haberle mantenido informado. El dirigente de Coalición Canaria, que se encuentra en estos momentos en Bruselas por motivos de agenda, ha reprochado a Mónica García, ministra de Sanidad, que no le haya trasladado las explicaciones correspondientes sobre los criterios que ha seguido la Organización Mundial de Salud (OMS).

«No puedo permitir que entre en Canarias», ha insistido Clavijo en una entrevista en Onda Cero, horas después de que el Gobierno central aceptara, tras la petición de la OMS y de la Unión Europea, que el crucero con hantavirus hiciera escala en las Islas Canarias en pro de gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional.

El Ministerio de Sanidad, que no ha respondido todavía a Clavijo, ha designado la isla de Tenerife como el punto de desembarco del crucero MV Hondius. La elección de esta isla responde a que cuenta con dos centros sanitarios de primer nivel: el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias (HUC), infraestructuras necesarias para garantizar una atención especializada en caso de complicaciones.