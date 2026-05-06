Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha retratado la reciente decisión del Gobierno de España, materializada a través del Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, al imponer que las Islas Canarias acojan el crucero MV Hondius, en el que se ha detectado un brote de hantavirus que ya ha dejado tres muertos. En su último vídeo, el director de este periódico ha calificado la embarcación como «bomba vírica», y ha advertido a la población de que el barco se encuentra «atestado de personas infectadas por hantavirus», una situación que, subraya, «no es ninguna broma en términos epidemiológicos».

Para Inda, la medida adoptada por el Ejecutivo representa «un auténtico disparate» y «otra barrabasada del Gobierno». El director de OKDIARIO sostiene que habría sido «lo más normal del mundo» y «un gesto hasta patriótico» limitarse a recibir únicamente a los 14 ciudadanos españoles que viajan a bordo.

Sin embargo, considera del todo incomprensible que las autoridades españolas hayan aceptado por sus «bemoles» que el archipiélago se tenga que hacer cargo de todo el pasaje, especialmente cuando el resto de naciones en la ruta del navío han esquivado el problema.

«Ese barco pasó por Sudáfrica. ¿Y qué hizo Sudáfrica? Se lavó las manos», denuncia Inda, y recuerda que la misma actitud fue adoptada por Cabo Verde, y cuestionando por qué no atracó en Senegal, Mauritania o Marruecos. Además, el periodista señala directamente al armador holandés, quien «se tenía que hacer responsable desde el punto de vista legal», argumentando que el destino lógico del navío tendría que haber sido Holanda.

El director de OKDIARIO lamenta profundamente que este «marrón» castigue una vez más a las Islas Canarias, una región que «bastante tiene ya con el problema de la inmigración ilegal y de los menas». Inda señala que los ciudadanos canarios soportan esta presión a diario «mientras el Gobierno de España mira hacia otro lado».

Finalmente, Inda califica como «lo más lamentable de todo» la reaparición de Fernando Simón como portavoz sanitario. El director de este periódico recuerda con indignación que fue el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias quien aseguró que en España apenas habría casos de coronavirus, una crisis en la que «murieron 130.000 personas».

Ahora, tras prometer Simón que el Hondius llegaría sin contagios, Inda concluye de forma tajante que «parece que va a llegar con bastantes casos de virus a bordo».