Así presumía Marlaska de la lucha contra el narco en plena misión de los dos guardias civiles muertos en Huelva

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presumió este viernes de la lucha contra el narcotráfico mientras tenía lugar la misión en la que murieron dos guardias civiles en Huelva y otros dos resultaron heridos cuando perseguían una narcolancha.

En rueda de prensa en el Ministerio, con motivo del balance de dos operaciones contra el narco desarrolladas por la Guardia Civil en el océano Atlántico, Marlaska sacó pecho de un «cambio estratégico con el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas e internacionales abordan la lucha contra el narcotráfico».

Junto a ello, señaló que «el nuevo enfoque nos permite actuar no sólo sobre el territorio, sino sobre las redes, las rutas y las estructuras que sostienen el fenómeno del narcotráfico».

En esta línea, Marlaska ha afirmado que «entre los buenos resultados que año tras año arroja el plan especial de seguridad para el Campo de Gibraltar, que recorre ya su quinta edición, quiero destacar el importante volumen de inteligencia obtenido sobre la composición y el funcionamiento de las redes de narcotráfico».

«Este amplio conocimiento nos ha mostrado, sin duda alguna, la necesidad de llevar esa estrategia hasta el corazón de las rutas marítimas atlánticas por las que circulan los grandes cargamentos de droga», añadió el ministro.

De igual modo, Marlaska llegó a decir este viernes por la mañana, coincidiendo con la misión en la que murieron los dos agentes, que estos guardias civiles cuentan con «todos los medios necesarios» para ser «eficaces».

Desde el PP, tanto su portavoz en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, como su responsable de Interior, Ana Belén Vázquez, reprocharon este miércoles a Marlaska que, mientras hablaba de éxitos en la lucha contra el narcotráfico, se producía la muerte de dos guardias civiles en Huelva por el choque de sus embarcaciones cuando perseguían a narcotraficantes.

«Esta misma mañana a las 12:00 horas Marlaska estaba presumiendo de lo bien que lo está haciendo en la lucha contra el narcotráfico. Es el cuerpo a cuerpo de una lancha de la Guardia Civil sin medios, contra una narcolancha con fusiles de asalto de los delincuentes», escribió Muñoz.

Por su parte, Ana Belén Vázquez reaccionó así en redes sociales: «Marlaska esta mañana presumiendo de la lucha contra el narcotráfico, mientras dos guardias civiles fallecían y otros eran heridos mientras perseguían una narcolancha. ¡Tremendo!», apostilló.

«Más respaldo»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, mostró sus condolencias a la «familia» y «compañeros» de los guardias civiles muertos en acto de servicio, y trasladó «sobre todo, nuestro compromiso: más medios, más respaldo y más autoridad para quienes defienden el Estado y la ley cada día», remachó.

El PP ha apuntado también que hace sólo dos semanas, con motivo del debate y votación de una proposición no de ley (PNL) en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para que las lanchas de la Guardia Civil puedan usar armas no letales, como en el resto de países de la Unión Europea, el PSOE votó en contra, lo que no impidió que la iniciativa saliera adelante por un solo voto.

Los socialistas argumentaron que desde el Gobierno ya se estaba «trabajando» en ello, antes de la presentación de la PNL del PP, y esgrimieron que por parte del Servicio Marítimo de la Guardia Civil se está elaborando una norma técnica de uso, así como la formación para el personal de las unidades adjudicatarias al objeto de observar escrupulosamente lo especificado sobre su correcto uso, en particular sobre la distancia de empleo y las zonas aconsejadas de impacto».

Cabe recordar que en la presente legislatura, Marlaska se encuentra reprobado por el Congreso de los Diputados y por el Senado por la falta de medios en la lucha contra el narcotráfico y «la responsabilidad» del Gobierno en el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024. El Grupo Popular exigió su dimisión.

Además, los populares denunciaron que «el único responsable es el señor Pedro Sánchez, porque los españoles no merecen un ministro como Marlaska ni un presidente que no tenga la valentía para cesarle».