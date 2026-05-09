Así será el traslado a Madrid de los pasajeros del crucero con hantavirus: vuelos medicalizados, aislamiento y máxima seguridad

La llegada del crucero del hantavirus MV Hondius a Canarias activará un operativo sanitario de máxima seguridad, diseñado para evacuar a los pasajeros sin riesgo de contagio y sin contacto con la población general.

El traslado de los contactos del crucero MV Hondius a Madrid no será un viaje convencional: se hará bajo un operativo sanitario altamente controlado, diseñado para evitar cualquier riesgo de transmisión y garantizar la seguridad tanto de los pasajeros como del personal implicado. El crucero no entrará directamente a puerto, sino que quedará fondeado frente al Puerto de Granadilla. Esta decisión busca mantener el aislamiento del buque y evitar cualquier interacción con la operativa habitual del puerto.

Desembarco escalonado en grupos

Los pasajeros serán evacuados en grupos muy pequeños, de cinco personas:

Serán trasladados en embarcaciones auxiliares por la Guardia Civil del buque al puerto. Llevarán mascarillas FFP2 o FFM3 y EPI para protegerse de posibles contagios.

Llevarán mascarillas FFP2 o FFM3 y EPI para protegerse de posibles contagios. El desembarco se realizará en una zona restringida.

Todo el proceso estará controlado por personal sanitario. Este sistema permite reducir al máximo el riesgo durante la evacuación. Posteriormente, los pasajeros subirán a unos autobuses. Serán agrupados por nacionalidades.

Traslado al aeropuerto de Tenerife

Los pasajeros serán trasladados al aeropuerto de Tenerife. Allí, en el Aeropuerto Tenerife Sur (TFS) esperará una flota de aviones que los trasladará a sus respectivos países. Los pasajeros llegarán al aeropuerto en autobuses escoltados. Se restringirá el acceso al tráfico durante el traslado al aeropuerto. Los españoles viajarán en aviones de la Fuerza Aérea Española a Madrid al Hospital Gómez Ulla.

Traslado desde Canarias a Madrid

Una vez desembarquen en Tenerife, los pasajeros serán:

Evaluados médicamente en primera instancia.

Clasificados según riesgo (sintomáticos y asintomáticos).

Trasladados en aviones medicalizados o adaptados.

Estos vuelos contarán con personal sanitario a bordo y medidas de aislamiento, en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

Llegada y traslado al hospital

Al aterrizar en Madrid, los pasajeros:

Serán recogidos por ambulancias especiales.

Se utilizarán circuitos cerrados para evitar contacto con otras personas.

El traslado se hará directamente al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Todo el recorrido estará coordinado con fuerzas de seguridad y servicios de emergencias.

Ingreso directo en aislamiento

Una vez en Madrid, en el Hospital Gómez Ulla:

Accederán por entradas específicas y controladas.

Serán conducidos a una planta previamente habilitada.

Cada persona permanecerá en habitación individual.

No habrá contacto entre ellos ni con otros pacientes.

Protocolo durante la cuarentena

Durante su estancia, los pasajeros tendrán que seguir el siguiente:

Control diario de temperatura y síntomas.

y síntomas. Pruebas diagnósticas si fuera necesario.

Seguimiento del periodo de incubación (hasta varias semanas).

Si alguno desarrolla síntomas, será trasladado a la unidad de aislamiento de alto nivel del propio hospital.

Seguridad y control del operativo

El dispositivo incluye:

Coordinación entre Sanidad, Interior y Defensa.

Control de accesos dentro del hospital.

Protocolos estrictos para el personal sanitario.

El objetivo es que todo el proceso sea hermético y sin impacto para la población general.

Un operativo similar a crisis anteriores

El plan recuerda al dispositivo utilizado durante evacuaciones sanitarias internacionales, como las realizadas al inicio de la pandemia de covid, con aislamiento preventivo y seguimiento intensivo.