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El brote de hantavirus detectado en el crucero MV-Hondius no sólo ha desatado una alerta sanitaria internacional. También ha abierto un incómodo debate político sobre la capacidad real de algunos países para afrontar emergencias biológicas complejas. El caso de Marruecos resulta especialmente significativo: en plena preparación del Mundial de fútbol de 2030, el país se negó a acoger el crucero afectado por el brote e incluso un avión medicalizado.

Mientras España activaba un operativo en Canarias para recibir el barco y organizar cuarentenas hospitalarias, a pesar de tener la ministra de Sanidad, Mónica García, abandonado al grupo sanitario conocido como Sanidad Exterior para puertos y aeropuertos, Marruecos optó por mantenerse al margen. El episodio ha generado preguntas inevitables: ¿por qué Rabat rechazó operaciones relacionadas con el crucero? ¿Tiene el país capacidad real para afrontar una emergencia sanitaria internacional? ¿Cómo encaja esa situación con la organización conjunta del Mundial de fútbol de 2030? La polémica crece tras conocerse varios episodios ocurridos durante las últimas horas alrededor del barco afectado por el brote.

Y es que, ya en octubre de 2025, las protestas juveniles en Marruecos crecieron al calor del descontento social por el desempleo, la precariedad y el deterioro de servicios públicos como la sanidad y la educación. Muchos jóvenes criticaron que el Gobierno destinara miles de millones a infraestructuras y estadios para el Mundial 2030 mientras hospitales públicos seguían saturados y faltaban médicos en numerosas regiones del país. Bajo lemas como «queremos hospitales, no sólo estadios», las movilizaciones reflejaron el temor de parte de la población a que el gran escaparate internacional del Mundial no se traduzca en mejoras reales para la vida cotidiana.

El avión rechazado por Marruecos

Uno de los incidentes más llamativos ocurrió durante el traslado medicalizado de pacientes vinculados al MV-Hondius. Un avión ambulancia que evacuaba a dos posibles afectados por hantavirus tuvo que desviarse a Gran Canaria después de que Marruecos rechazara permitir su entrada para realizar una escala técnica. La situación se complicó tras una avería en la burbuja de aislamiento biológico del aparato.

Finalmente, la operación terminó gestionándose desde Canarias con participación de los servicios sanitarios españoles. El episodio se produjo en plena crisis internacional por el brote del crucero, que ya había dejado varios fallecidos y casos confirmados relacionados con el virus Andes.

Cabo Verde tampoco quiso asumir el riesgo

La tensión internacional comenzó días antes, cuando Cabo Verde rechazó inicialmente permitir el atraque del MV-Hondius en medio del temor al contagio. El barco permaneció fondeado frente a sus costas mientras distintos países discutían cómo gestionar la evacuación de pasajeros y enfermos.

Finalmente, España quien aceptó coordinar el desembarco y la repatriación internacional desde Tenerife tras una petición de la OMS y de organismos europeos y con la indignación de las autoridades canarias.

La operación desplegada en Canarias ha movilizado a la UME, con dispositivos sanitarios especiales y coordinación internacional directa con la OMS.

El contraste con el Mundial 2030

La negativa marroquí ha reabierto el debate sobre la preparación real del país para gestionar grandes emergencias sanitarias en un contexto internacional.

Marruecos será uno de los organizadores del Mundial de fútbol de 2030 junto a España y Portugal, un evento que movilizará millones de viajeros, aficionados, delegaciones y trabajadores durante semanas. El Gobierno marroquí está impulsando grandes inversiones en estadios, aeropuertos, trenes y turismo vinculadas al campeonato. Sin embargo, distintas organizaciones y análisis internacionales llevan tiempo alertando sobre las debilidades estructurales de su sistema sanitario.

Déficit de médicos y presión hospitalaria

Datos citados por análisis basados en indicadores de la OMS muestran que Marruecos tiene alrededor de 7,3 médicos por cada 10.000 habitantes, muy lejos de los estándares considerados adecuados internacionalmente.

La propia OMS suele situar el umbral mínimo recomendado en torno a 23 profesionales sanitarios por cada 10.000 habitantes para garantizar cobertura suficiente.

El déficit sanitario aparece además en informes y protestas sociales dentro del propio país. Diversos movimientos ciudadanos han denunciado en los últimos años el deterioro de hospitales públicos, la falta de personal médico y las enormes desigualdades entre grandes ciudades y zonas rurales.

Uno de los lemas repetidos en las protestas juveniles marroquíes resume esa preocupación: «Queremos hospitales, no solamente estadios».

Emergencias biológicas y Reglamento Sanitario Internacional

La crisis del hantavirus también ha puesto el foco sobre las obligaciones internacionales de los países firmantes del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS.

Ese reglamento obliga a disponer de capacidades operativas en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos para responder ante amenazas sanitarias internacionales.

En teoría, estas capacidades incluyen:

Vigilancia epidemiológica.

Equipos de respuesta rápida.

Protocolos de aislamiento.

Transporte seguro de pacientes.

Coordinación internacional permanente.

La gestión del MV-Hondius ha mostrado hasta qué punto muchos países siguen dependiendo de decisiones políticas improvisadas ante situaciones complejas como Marruecos.