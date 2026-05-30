Cunde la sorpresa entre los pacientes cardíacos: el ejercicio que mejora la circulación y cuida el corazón mejor que la caminata diaria

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La actividad física es fundamental para mantener una buena salud y prevenir múltiples problemas relacionados con el sedentarismo. Mover el cuerpo diariamente ayuda a fortalecer los músculos, mejorar la resistencia, reducir el estrés y favorecer el correcto funcionamiento del sistema cardiovascular. Entre las distintas disciplinas que existen, está el ejercicio que mejora la circulación.

Hablamos del yoga, que destaca como una práctica completa que combina movimiento, respiración y relajación. En los últimos años, tal actividad ha ganado popularidad en todo el mundo gracias a sus beneficios tanto físicos como mentales. Aunque muchas personas lo asocian únicamente con la flexibilidad o la meditación, lo cierto es que también puede convertirse en un gran aliado para mejorar la circulación sanguínea.

Cuál es el ejercicio que mejora la circulación

Según el Hospital Privado Universitario de Córdoba, esta práctica de movimientos meditativos se utiliza para el beneficio de la salud, combinando posturas físicas, técnicas respiratorias y meditación o relajación.

A través de diferentes posturas, estiramientos y técnicas de respiración, el yoga estimula el flujo sanguíneo y ayuda a que la sangre circule de manera más eficiente por todo el cuerpo. Esto puede favorecer la oxigenación de los tejidos, reducir la sensación de piernas cansadas y contribuir al bienestar general.

Los beneficios del yoga para la circulación

Mejora el flujo sanguíneo

Uno de los principales beneficios del yoga es que ayuda a activar la circulación sanguínea. Muchas posturas favorecen el movimiento de la sangre hacia distintas partes del cuerpo, especialmente hacia las piernas y los pies, donde suelen aparecer problemas de circulación.

Los movimientos suaves y controlados permiten que el sistema cardiovascular trabaje de manera equilibrada y eficiente.

Mejora la salud cardiovascular

El acto de reír mejora la circulación sanguínea, y esto puede reducir la presión arterial y mejorar la salud cardiovascular en general. Cuando ríes, tu ritmo cardíaco aumenta y la cantidad de oxígeno que obtienes aumenta, lo que suele optimizar el funcionamiento del corazón y ejercitar los vasos sanguíneos, fortaleciéndolos.

Reduce la sensación de piernas cansadas

Las personas que pasan muchas horas sentadas o de pie suelen experimentar pesadez e hinchazón en las piernas. El yoga puede ayudar a aliviar esta sensación gracias a posturas que elevan las piernas o estimulan el retorno venoso.

Además, la combinación de respiración y movimiento contribuye a relajar los músculos y disminuir la tensión acumulada.

Favorece la oxigenación del cuerpo

Cuando la circulación mejora, también aumenta el transporte de oxígeno y nutrientes hacia los órganos y tejidos. Esto puede generar más energía, mejor recuperación muscular y una sensación general de bienestar.

Las técnicas de respiración profunda utilizadas en yoga también ayudan a optimizar la oxigenación del organismo.

Ayuda a reducir el estrés

El estrés puede afectar negativamente la circulación y la salud cardiovascular. El yoga trabaja tanto el cuerpo como la mente, ayudando a disminuir la ansiedad y promover estados de relajación. Según Xinalani «Dado que el yoga puede aliviar el estrés, también mejora la salud mental. Cuanto menos estrés experimenten las personas, menos probabilidades tendrán de sufrir problemas de salud mental».

Al reducir los niveles de estrés, el cuerpo puede funcionar de forma más equilibrada y saludable.

Posturas del ejercicio que mejora la circulación

Piernas arriba de la pared

Postura del perro boca abajo

Postura del puente

Postura de la montaña

Flexión hacia adelante sentado

Consejos para aprovechar los beneficios del yoga

Practicar con regularidad

La constancia es clave para notar mejoras. No es necesario realizar sesiones largas todos los días; incluso unos minutos diarios son suficientes.

Combinar yoga con otros hábitos saludables

Mantener una alimentación equilibrada, hidratarse correctamente y evitar el sedentarismo potenciará los efectos positivos del yoga sobre la circulación.

Escuchar al cuerpo

Cada persona tiene diferentes niveles de flexibilidad y resistencia. Es importante realizar las posturas sin forzar el cuerpo y respetar los propios límites.

Consultar con un profesional

Si la persona tiene enfermedades vasculares o problemas de salud específicos, lo ideal es consultar con un médico o instructor especializado antes de comenzar una práctica intensa.

El yoga que te aportará mayor felicidad

También denominado Hasya yoga, reúne el acto alegre de la risa voluntaria con la respiración calmante típica de esta disciplina milenaria. Cuentan los historiadores que fue Madan Kataria, un médico familiar de la ciudad de Mumbai, en la India, el primero en crear un club de yoga de la risa.

Básicamente, argumentaba que «la risa es el lenguaje universal de la alegría» y que la mayoría de las personas deberíamos ensayarla más a menudo.

Independientemente de su edad o nivel de condición física, Madan Kataria intentó que todos tuvieran a mano una herramienta para poder ensayar su risa. Combinando este estímulo voluntario con algunos de los movimientos del yoga, desarrolló una técnica que 30 años más tarde sigue siendo muy popular.