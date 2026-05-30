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El avance de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud está impulsando nuevas herramientas dirigidas a mejorar la atención y la regulación emocional en niños con trastornos del neurodesarrollo como el TDAH o el autismo. En este contexto, el neurofeedback -una técnica que permite entrenar la actividad cerebral- evoluciona hacia modelos más personalizados, accesibles y adaptados a cada paciente.

OKSALUD ha entrevistado a Vitali Karpeichyk, CEO y fundador de MindMuscle, un sistema que combina auriculares EEG no invasivos con software adaptativo basado en inteligencia artificial. El objetivo es facilitar un entrenamiento cerebral más atractivo y ajustado a las necesidades de cada niño, mejorando tanto la adherencia al tratamiento como la experiencia de las familias.

PREGUNTA.- La inteligencia artificial aplicada al neurofeedback puede mejorar la atención en niños, ¿qué resultados concretos han observado con MindMuscle en casos de TDAH y autismo?

RESPUESTA.- En nuestras primeras pruebas piloto, hemos observado señales alentadoras en cuanto a la atención, la implicación y la tolerancia a las sesiones, especialmente en niños que suelen tener dificultades con los enfoques convencionales. Las familias y los profesionales clínicos han informado de mejoras en la concentración, la regulación emocional y la capacidad del niño para participar de forma constante a lo largo del tiempo.

Una de las lecciones más importantes hasta ahora es que la personalización es fundamental: cuando el neurofeedback se adapta a las respuestas del niño y se presenta de una manera más atractiva, mejora la adherencia al tratamiento y la experiencia resulta más sostenible para las familias. Nos cuidamos de no hacer afirmaciones exageradas, pero nuestros primeros resultados refuerzan la idea de que la personalización guiada por IA puede ayudar a que el neurofeedback sea más práctico y eficaz en entornos reales.

P.- ¿En qué se diferencia este sistema de auriculares EEG no invasivos frente a otros tratamientos tradicionales para los trastornos de la atención?

R.- MindMuscle se distingue por ser un método no invasivo, sin fármacos y diseñado para ayudar al niño mediante neurofeedback personalizado, en lugar de limitarse a controlar los síntomas con medicación o exigir visitas repetidas a la clínica. Nuestra plataforma combina unos auriculares EEG portátiles con un software adaptativo que ajusta la experiencia a las necesidades de cada niño. Los enfoques tradicionales suelen ser genéricos, suponen una carga para las familias o son difíciles de ampliar. Estamos creando un sistema más accesible, más atractivo para los niños y más adecuado para ofrecer apoyo continuo bajo la supervisión de un profesional sanitario.

P.- MindMuscle permite el seguimiento remoto desde casa, ¿cómo puede esta tecnología cambiar el acceso a terapias para familias que no pueden acudir a consulta de forma frecuente?

R.- Esto puede suponer un cambio transformador para las familias que se enfrentan a obstáculos relacionados con la distancia, el coste, el tiempo o el acceso limitado a especialistas. En lugar de tener que desplazarse con frecuencia a una clínica, MindMuscle permite al niño utilizar el sistema en casa, mientras que el profesional sanitario puede seguir supervisando los progresos a distancia. Esto significa que el apoyo puede ser más continuo, menos disruptivo para la vida cotidiana y más realista para los padres que trabajan y las comunidades desfavorecidas. En la práctica, esto hace que el neurofeedback pase de ser algo disponible principalmente para las familias con tiempo y proximidad a algo que se puede integrar en la vida cotidiana.

P.- Como finalistas de los Premios a la Innovación Social de la Fundación Mapfre, ¿qué supondría para el proyecto ganar este reconocimiento y cuáles son los próximos pasos si se alzan con el premio?

R.- Ganar supondría una importante validación tanto de la misión como de la escalabilidad del proyecto. Aumentaría nuestra visibilidad internacional, reforzaría nuestra credibilidad ante socios e inversores y ayudaría a acelerar la implantación entre las familias y los profesionales sanitarios que más necesitan esta solución. Y lo que es más importante, pondría de manifiesto que mejorar el acceso a un apoyo personalizado en materia de salud cerebral para los niños no es solo un reto médico o técnico, sino también un reto de innovación social. Si ganamos, los siguientes pasos serían seguir avanzando en la preparación para la fabricación, ampliar los programas piloto y las colaboraciones con clínicas, y continuar desarrollando la evidencia y la infraestructura necesarias para escalar de forma responsable.