La comunidad médica lo confirma: ha llegado a España un nuevo medicamento para el tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en niños. La incorporación de esta alternativa terapéutica supone un paso más en el abordaje de un trastorno que afecta aproximadamente al 5-7% de la población infantil, según datos de sociedades científicas.

El nuevo fármaco, el sulfato de dexanfetamina, está autorizado tras superar los correspondientes ensayos clínicos y la evaluación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), está indicado para menores diagnosticados con TDAH cuando otras intervenciones —psicológicas, educativas y farmacológicas— no han sido suficientes o adecuadas.

Los especialistas subrayan que no se trata de una cura, sino de una herramienta adicional dentro de un tratamiento integral. Así, bajo el nombre de Tentin está elaborado por la farmacéutica MEDICE Ibérica.

«Es una buena noticia porque amplía el abanico terapéutico y nos permite personalizar más los tratamientos», explican neuropediatras y psiquiatras infantiles consultados. Cada niño responde de manera diferente a la medicación disponible hasta ahora, basada principalmente en estimulantes y en algunos fármacos no estimulantes. Contar con nuevas opciones facilita ajustar las pautas a las necesidades específicas de cada paciente.

¿Qué es el TDAH?

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta a través de síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad. Estos pueden interferir de forma significativa en el rendimiento escolar, la vida familiar y las relaciones sociales. El diagnóstico debe realizarlo un profesional especializado, mediante una evaluación clínica completa que incluya información del entorno familiar y escolar.

Desde las asociaciones de familias, la noticia se recibe con esperanza, pero también con prudencia, a pesar de que en otros países de Europa lleva tiempo comercializado. «Cualquier avance que mejore la calidad de vida de nuestros hijos es bienvenido, pero necesitamos información clara y seguimiento médico riguroso», señalan. Los expertos coinciden en la importancia de evitar la automedicación y recalcan que el tratamiento farmacológico siempre debe ir acompañado de apoyo psicopedagógico y orientación a las familias.

El nuevo medicamento comenzará a estar disponible en hospitales y farmacias en las próximas semanas, bajo prescripción médica. Las autoridades sanitarias recuerdan que su uso estará sujeto a criterios clínicos estrictos y a un seguimiento periódico para valorar su eficacia y posibles efectos secundarios.

Con esta incorporación, España refuerza su fondo terapéutico frente al TDAH infantil, un trastorno cada vez más visibilizado y mejor comprendido. Para muchos padres y profesionales, el mensaje es claro: más opciones significan más oportunidades para mejorar el bienestar y el desarrollo de los niños afectados.