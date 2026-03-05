Fact checked

Un equipo de investigadores malagueños ha desarrollado una técnica pionera que mejora de forma decisiva la seguridad y precisión en el diagnóstico de la alergia a antibióticos, especialmente a la amoxicilina. El avance, publicado en la revista científica Allergy, supone un paso clave para reducir errores diagnósticos y aumentar la protección de los pacientes.

El estudio ha sido impulsado por un equipo multidisciplinar del grupo de Enfermedades Alérgicas a Fármacos y Alérgenos del Ibima Plataforma Bionand, en colaboración con el Hospital Regional Universitario de Málaga y la Universidad de Málaga. La investigación ha estado liderada por el investigador Juan Luis Paris, distinguido en 2025 con una ERC Starting Grant de la Unión Europea por su excelencia científica, junto a los investigadores José A. Céspedes y Ana María Pérez, integrantes del mismo grupo.

La dirección científica ha estado a cargo de María José Torres Jaén, jefa del Servicio de Alergología del Hospital Regional Universitario de Málaga y catedrática de Medicina de la Universidad de Málaga. En el trabajo también ha participado la coinvestigadora responsable del grupo, Cristobalina Mayorga, consolidando un esfuerzo conjunto que refuerza el liderazgo malagueño en investigación en alergias farmacológicas.

La relevancia de este hallazgo radica en que la alergia a antibióticos como la amoxicilina es un problema de salud global que puede manifestarse desde leves reacciones cutáneas hasta episodios de anafilaxia que ponen en riesgo la vida del paciente.

Hasta el momento, las pruebas de laboratorio convencionales presentaban una baja sensibilidad, lo que obliga a los especialistas a realizar pruebas de provocación directas en el paciente, exponiéndolos a posibles reacciones alérgicas especialmente importante en el caso de reacciones graves, han indicado en un comunicado.

Según detalla la publicación, esta limitación en las pruebas tradicionales se debe en gran medida a la presencia de altas concentraciones de un anticuerpo llamado IgG, que compite y bloquea la detección de la IgE, que es el anticuerpo realmente responsable de la reacción alérgica.

Para superar este obstáculo, los científicos han desarrollado una técnica innovadora que utiliza nanopartículas de sílice mesoporosa modificadas para actuar como una suerte de «esponja inteligente».

Nanopartículas

Estas nanopartículas se incuban con el suero del paciente para atrapar y retirar selectivamente los anticuerpos IgG que causan la interferencia, dejando el camino libre para que los test de laboratorio puedan identificar con claridad la presencia de la alergia.

Este pretratamiento de la sangre extraída al paciente ha demostrado ser altamente eficaz, logrando que la sensibilidad del diagnóstico in vitro aumente de manera significativa sin comprometer la fiabilidad de los resultados, los cuales mantienen una especificidad del 100%.

Los resultados clínicos obtenidos son especialmente alentadores, ya que el uso combinado de estas nanopartículas con las pruebas diagnósticas convencionales permitió detectar un 30% más de casos positivos que anteriormente pasaban desapercibidos con los métodos tradicionales.

Asimismo, han destacado que el 57% de estos nuevos diagnósticos identificados gracias a la nanotecnología correspondían a pacientes con antecedentes de anafilaxia grave, lo que subraya el potencial de esta técnica para salvar vidas y evitar procedimientos médicos de riesgo.

Por último, han valorado que «este avance no solo consolida el liderazgo de la investigación malagueña en el ámbito de la nanomedicina, sino que abre una nueva vía para aplicar este sistema de ‘limpieza’ de la sangre en el diagnóstico de otras alergias a medicamentos en el futuro».