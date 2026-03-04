Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Un artículo publicado recientemente en la revista Nature describe cómo las hormonas del estrés ayudan a las células del cáncer metastásico a evadir el sistema inmunitario, uno de los principales obstáculos para detener la expansión del tumor en otros órganos. El trabajo, titulado A glucocorticoid–FAS axis controls immune evasion during metastatic seeding, demuestra que las células cancerosas que se desprenden del tumor primario activan una vía de señalización basada en los glucocorticoides, las hormonas del estrés, que les permite protegerse de la destrucción por parte de los linfocitos y otras defensas inmunitarias.

Según el informe de Nature, este mecanismo de evasión inmunitaria está implicado en el proceso de metástasis, que ocurre cuando las células tumorales viajan por el torrente sanguíneo y se asientan en órganos distantes. El estudio encontró que esas células que han diseminado pueden resistir ser eliminadas por el sistema inmune simplemente aprovechando la señal de los glucocorticoides a través de su receptor celular, lo que ofrece una explicación molecular a por qué la metástasis es tan difícil de frenar.

El artículo también señala que este fenómeno no es un efecto anecdótico, sino un proceso biológico reproducible que sugiere un objetivo terapéutico potencial para prevenir la metástasis: si se puede bloquear a nivel molecular la señal de estas hormonas del estrés en las propias células tumorales, sería posible restaurar la capacidad del sistema inmunitario para reconocer y destruir estas células desplazadas antes de que establezcan nuevos focos de enfermedad.

El trabajo, liderado por la científica española Judith Agudo en el Instituto de Cáncer Dana-Farber, profundiza en qué ocurre durante ese viaje de las células malignas por el torrente sanguíneo. En condiciones normales, el sistema inmunitario —especialmente los linfocitos T— actúa como una barrera defensiva capaz de detectar y destruir estas células errantes. Sin embargo, el estudio muestra que la activación de los receptores de glucocorticoides dentro de las propias células tumorales desencadena mecanismos que les permiten resistir ese ataque y aumentar sus probabilidades de supervivencia.

Las hormonas del estrés no sólo influyen en el estado de ánimo o en la calidad del sueño. Según los resultados, cuando los glucocorticoides se unen a receptores específicos presentes en las células cancerosas, activan programas biológicos que reducen su visibilidad frente al sistema inmunitario. Este efecto inmunosupresor genera un entorno más permisivo y da tiempo a las células malignas para instalarse en tejidos distantes y formar nuevas lesiones metastásicas. En otras palabras, el estrés crónico puede otorgar una ventaja biológica al cáncer.

Este descubrimiento refuerza la necesidad de abordar el cáncer desde una perspectiva integral que no se limite a tratamientos farmacológicos o quirúrgicos, sino que contemple también el contexto emocional y social del paciente. Intervenciones destinadas a reducir la activación sostenida del eje hormonal del estrés podrían convertirse en aliadas complementarias en la lucha contra la metástasis.