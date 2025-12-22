Fact checked

El TDAH en adultos ha pasado durante años por debajo del radar clínico. Tradicionalmente se asociaba a niños muy inquietos o con bajo rendimiento escolar, lo que dejó fuera a miles de personas que no encajaban en ese perfil. En la edad adulta, los síntomas cambian de forma y, en lugar de hiperactividad visible, emergen problemas como desorganización, dificultad para mantener la atención, impulsividad, olvidos frecuentes o una marcada inestabilidad emocional. Todo ello puede confundirse fácilmente con estrés crónico, ansiedad, depresión o con características de la personalidad, lo que retrasa el acceso a una evaluación adecuada.

En este contexto, el psiquiatra y director de menteAmente, David López Gómez, explica en una entrevista con OKSALUD que la comprensión del trastorno ha evolucionado y que hoy se sabe «que el trastorno puede presentarse sin hiperactividad marcada». El doctor añade que síntomas como «la inatención, la impulsividad, la dificultad para organizarse o la desregulación emocional pueden pasar desapercibidas durante años», especialmente cuando la persona ha desarrollado estrategias de compensación o vive en entornos muy estructurados.

Síntomas escondidos

Según detalla el psiquiatra, muchos adultos recuerdan haber mostrado dificultades en la infancia, pero no recibieron tratamiento por falta de recursos, continuidad o apoyo familiar. En la vida adulta, las exigencias del día a día —trabajo, organización doméstica, toma de decisiones, relaciones— hacen que estas dificultades emerjan con fuerza. A ello se suma que muchos pacientes han sido tratados durante años de ansiedad o depresión, con alivios parciales, porque el problema de base no había sido identificado.

El Dr. López Gómez insiste en que es habitual que el entorno confunda los síntomas con la personalidad. En su experiencia clínica, las dificultades de planificación pueden verse como falta de compromiso; los olvidos, como descuido; y la impulsividad emocional, como un temperamento inestable. También observa que muchas personas desarrollan rituales o rutinas rígidas para no cometer errores, como explica, «determinados rituales no son ‘manías’, sino intentos adaptativos de manejar los síntomas».

Diagnóstico tardío

El retraso diagnóstico puede tener consecuencias significativas. El psiquiatra advierte que un adulto con TDAH no tratado tiene mayor riesgo de inestabilidad laboral, cambios frecuentes de pareja, problemas económicos, conductas impulsivas o incluso accidentes. El doctor López Gómez subraya que estas dificultades no tienen que ver con falta de responsabilidad, sino con la interferencia de los síntomas en distintas esferas de la vida. Por eso, recalca que «cuanto más pronto se realice el diagnóstico y se inicie un tratamiento, más oportunidades va a tener esa persona» de mejorar su funcionamiento y su bienestar.

Asimismo, explica que el diagnóstico en adultos requiere una entrevista clínica exhaustiva, complementada con escalas de cribado, entrevistas estructuradas y evaluaciones neuropsicológicas que permiten medir atención, control de impulsos y funciones ejecutivas. En cuanto al tratamiento, defiende un enfoque combinado: la medicación puede ofrecer mejoras rápidas, mientras que la terapia ayuda a entrenar estrategias de planificación, manejo de la impulsividad y regulación emocional. Según el experto, esta combinación permite que la mayoría de los adultos experimenten una mejora significativa en su calidad de vida.