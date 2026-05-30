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Está a punto de comenzar la gran cita de la oncología mundial, que es el congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), y ya están empezando a difundirse importantes estudios sobre estrategias eficaces para reducir el riesgo de cáncer, atenuar sus efectos o progresión y mejorar en general la vida de los pacientes. Tres de los primeros estudios se centran en la dieta mediterránea, el control del peso y el empleo de nuevos medicamentos (agonistas de GLP-1) para adelgazar.

El primer trabajo de investigación lo presentarán expertos italianos con detalle en Chicago, pero ya hemos conocido sus resultados: Un programa seguro “y de bajo coste” que incluye seguir la dieta mediterránea, caminatas diarias y suplementos de vitamina D hace que las pacientes con cáncer de mama tengan un peso más saludable, reduce el síndrome metabólico (combinación de alteraciones como elevación de la glucosa y del colesterol) y hace que el riesgo de recaída sea menor en ciertas pacientes con cáncer de mama.

La cuestión no es perder peso

Aunque este tipo de intervenciones suele tener como consecuencia la pérdida de peso, el objetivo final no es ese. Como dice Marcin Chwistek, jefe de oncología en el Fox Chase Cancer Center y miembro de ASCO: «Llevamos años pidiendo a pacientes con sobrepeso u obesidad y cáncer de mama en fases II y III que adelgacen, sin darles un programa de apoyo estructurado. BWEL ha venido a cambiar la conversación, no solamente por los datos de supervivencia, sino también porque las pacientes incluidas experimentaron una mejoría que hemos podido medir en su funcionamiento físico, control de la fatiga y actividad social. Un programa que mejora a la vez la supervivencia y la calidad de vida es algo que merece la pena ofrecer».

El experto hacía estas declaraciones al divulgarse los datos de su estudio sobre el impacto de este programa, que consideran relevante porque tres de cada cuatro pacientes con cáncer de mama tienen sobrepeso u obesidad, y el exceso de peso se ha asociado con peores síntomas durante el tratamiento oncológico. Además, la obesidad está asociada con peores resultados terapéuticos, mayor riesgo de recaídas e incluso muerte. La eficacia del programa se analizó a partir de una población de 1.500 personas.

El papel de los agonistas de GLP-1

Por otro lado, ya se han conocido algunos trabajos que sugieren que los nuevos fármacos para la diabetes y el control del peso, los agonistas de GLP-1, pueden prevenir ciertos tipos de cáncer, como el colorrectal y otros tumores asociados a la obesidad. Aunque los medicamentos en cuestión se utilizan cada vez más, no se conocen bien sus efectos sobre el cáncer. En personas que ya padecen la enfermedad, los autores del nuevo trabajo han observado sus efectos en las metástasis (la extensión del cáncer a órganos diferentes al primero en el cual se produjo).

Basándose en datos de pacientes tratados en sus respectivos hospitales, los científicos sugieren que los agonistas de GLP-1 pueden reducir la progresión de la enfermedad, su extensión a otros órganos, cuando se trata de tumores relacionados con la obesidad como el de pulmón, mama, colorrectal e hígado.