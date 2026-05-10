Las Cabañuelas de Jorge Rey y la AEMET coinciden: lo que llega el 11 de mayo no es normal

Lo que llega el 11 de mayo no es normal, Jorge Rey y la AEMET coinciden con unas Cabañuelas que pueden cambiarlo todo. Estaremos muy pendientes de un cambio de tiempo que será el que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente podremos estar pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en consideración. Este tipo de elementos que nos estarán esperando pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca, con este tipo de detalles.

Este tiempo que llega en breve puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en unos días en los que el descenso de las temperaturas y el frío puede acabar siendo lo que nos marque de cerca. Una novedad que puede acabar siendo lo que nos afectará en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días de temporada en los que el tiempo cobra un importante protagonismo que deberemos tener en consideración. Lo que puede pasar no es normal, las Cabañuelas coinciden con una AEMET que tampoco trae buenas noticias.

Lo que llega el 11 de mayo no es normal

No es normal lo que llega un 11 de mayo que parece que nos va a traer importantes novedades que deberemos tener en mente. Este tipo de elementos que suelen acompañarnos serán los que nos marcarán muy de cerca con ciertos elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

En unos días en los que deberíamos esperar el buen tiempo, lo que llega puede ser todo lo contrario. Tocará conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo un cambio de tendencia esencial en un mayo en el que todo puede ser posible.

Esto que llega no puede ser normal y eso quiere decir que tendremos que empezar a visualizar una novedad que puede convertirse en la antesala de algo más. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada punto cuenta.

Este mes de mayo en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que la inestabilidad, pero también el frío puede acabar haciendo acto de presencia en una previsión del tiempo del todo inesperada.

La AEMET y las Cabañuelas de Jorge Rey coinciden

Este vídeo de Jorge Rey se adelanta a todo y nos explica lo que está a punto de llegar, será mejor que nos preparemos para una serie de cambios en los que todo puede ser realidad. Es momento de saber qué puede pasar en breve, ante una previsión del tiempo que parece que llega con mucha fuerza.

Este joven que predijo la llegada de Filomena, acabó convirtiéndose en algo del todo inesperado en unos días de invierno en los que todo puede ser posible. Esta primavera, tendremos que estar muy pendientes de un giro radical en el que volveremos a atrás en el tiempo.

Tal y como nos explica esta previsión de la AEMET que coincide con Jorge Rey: «Se prevé que durante este día el tiempo siga marcado por la presencia de una borrasca al oeste de Portugal que, si bien ya en fase madura, dejará una situación de inestabilidad en buena parte de la mitad noroeste peninsular. Así desde primeras horas se prevé un predominio de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el oeste y noroeste peninsular, con abundante nubosidad baja en el resto de las vertientes atlántica y en general cielos poco nubosos o con intervalos en el resto. Por la tarde se desarrollará abundante nubosidad de evolución, haciendo que los chubascos se extiendan a amplias zonas de la mitad noroeste, yendo ocasionalmente acompañados de tormenta en regiones del extremo noroeste donde podrán ser localmente fuertes. Los cielos se mantendrán poco nubosos o despejados en el este peninsular y Baleares. Podrá nevar en entornos de montaña del norte por encima de 1800/2000 metros. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables precipitaciones ocasionales en las islas montañosas; poco nuboso en el resto. Probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica. Las temperaturas máximas ascenderán de forma entre ligera y moderada en la Península y Baleares, exceptuando Ampurdán en descenso y permaneciendo con pocos cambios en el resto del tercio nordeste y en Canarias. Las mínimas descenderán en regiones de la meseta Sur y de Andalucía central, predominando los aumentos en Baleares y fachada oriental, y permaneciendo con pocos cambios en el resto».

Las alertas estarán activadas: «Baja probabilidad de algún chubasco localmente fuerte con tormenta en el extremo noroeste peninsular. Soplará viento de componentes oeste y sur en la Península y Baleares, en general moderado en litorales mediterráneos y atlánticos, con posibles intervalos fuertes en los de Galicia, y flojo en el resto, si bien arreciando durante las horas centrales. Viento flojo de componente norte en Canarias».