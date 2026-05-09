Las cabañuelas de Jorge Rey lanzan una advertencia: «Las tormentas serán persistentes para estas próximas semanas»

Las Cabañuelas de Jorge Rey vuelven a acertar y lanzan una importante advertencia, las tormentas serán persistentes en estas próximas semanas. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un cambio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días en los que todo puede ser posible. Este tiempo de mayo nos guarda importantes sorpresas que debemos conocer antes de salir de casa.

Lo mejor de Jorge Rey es que suele adelantarse a todos y nos descubre un sistema que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Será el momento de poner en práctica algunos detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más. Además de este importante descenso de las temperaturas que tenemos por delante, nos enfrentamos en estos días que tenemos por delante. Un cambio que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, Jorge Rey lanza una advertencia que puede cambiarlo todo en muchos sentidos. Esta previsión del tiempo nos traslada a la peor de las situaciones posibles en estos días de mayo en los que el tiempo será protagonista.

Lanzan una importante advertencia las cabañuelas de Jorge Rey

Las cabañuelas de Jorge Rey lanzan una advertencia que puede ser clave para los próximos días. Este sistema se adelanta a todos y nos advierte de lo que puede pasarnos en estas jornadas en las que todo puede ser posible. En especial, si tenemos en cuenta el mes de mayo al que nos enfrentamos.

Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y lo hace de una forma que tocará estar preparados para una serie de cambios que pueden ser esenciales. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia.

Este sistema para entender el tiempo se ha convertido en tendencia en las redes sociales, nos ha dado un adelanto de lo que podemos tener en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días cargados de actividad.

Este mes que nos abre las puertas a un junio en el que el buen tiempo acabará siendo una realidad más tarde que temprano puede tener algunos detalles que deberemos conocer.

Las tormentas serán persistentes las próximas jornadas

Las próximas jornadas las tormentas serán persistentes, un cambio de ciclo que, sin duda alguna, será el que marcará estos días que tenemos por delante. Es hora de saber qué es lo que nos espera en estos días en los que la realidad se acabará imponiendo en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Este vídeo viral de Jorge Rey se ha convertido en uno de los más vistos en estas próximas jornadas que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en mente.

Tal y como explican desde la AEMET las tormentas acabarán siendo las grandes protagonistas: «Se prevé una situación de inestabilidad en la Península y Baleares bajo la influencia de una borrasca estacionaria al oeste de Portugal y la formación de otro sistema de bajas presiones en el área mediterránea. Así, predominarán cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones generalizadas, principalmente en forma de chubascos localmente acompañados de tormenta y posible granizo que irán avanzando de sur a norte. Es probable que alcancen intensidades fuertes en regiones de Galicia, área cantábrica, alto Ebro, meseta Norte, Andalucía occidental, fachada oriental peninsular y Sistema Central y aledaños al sur, donde podrán darse acumulados significativos a lo largo del día. Dentro de un contexto de incertidumbre también podría darse algún chubasco localmente fuertes en otras zonas de la meseta Sur, sureste peninsular y Baleares. Nevará en montaña por encima de 1800/2000 metros. Predominio de los intervalos nubosos en Canarias, con probables precipitaciones ocasionales en las islas montañosas y tendiendo a quedar poco nuboso. Bancos de niebla matinales en zonas del prelitoral mediterráneo, Sistema Ibérico y alto Ebro, con calima en el extremo este peninsular y Baleares. Máximas en ascenso en el extremo noroeste peninsular y Pirineos, con descensos en el cuadrante suroeste y pocos cambios en el resto. Mínimas en ascenso en la mitad oriental de la Península y de Canarias, Andalucía occidental y Melilla; pocos cambios en el resto. Soplará viento moderado de componentes este y norte en Baleares y fachada oriental peninsular, con posibles intervalos fuertes en las islas, y rolando a oeste en la mitad sur».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas que es probable sean fuertes en regiones de Galicia, área cantábrica, alto Ebro, meseta Norte, Andalucía occidental, fachada oriental peninsular y Sistema Central y aledaños al sur, donde podrán darse acumulados significativos a lo largo del día. Viento moderado de componente este en el Cantábrico y Ebro, y también del este pero flojo en el resto del tercio oriental. Viento moderado del sur en el resto de la Península, con posibles intervalos fuertes y rachas muy fuertes en puntos del cuadrante suroeste y montañas del norte. En Canarias, viento de flojo a moderado del oeste y noroeste».