Hoy, 6 de mayo de 2026, el cielo se presenta poco nuboso en toda la provincia de Zaragoza, aunque en el sistema Ibérico y el norte de Cinco Villas podría haber algún chubasco débil y aislado. Las temperaturas mostrarán un ligero descenso en las mínimas y un ascenso o estabilidad en las máximas, con vientos del norte y noroeste moderados en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y cálido por la tarde

El cielo en Zaragoza se presentará este día como un lienzo azul claro, sin riesgo de precipitaciones que empañen la jornada. Con temperaturas oscilando entre los 8 y 20 grados, la mañana comenzará con un suave frescor, lo que hará que el aire se sienta más crujiente. La salida del sol a las 06:54 iluminará la ciudad, mientras el viento soplará del norte a una velocidad moderada de 20 km/h, aportando un toque fresco que resonará entre los edificios.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, llegando a alcanzar altos niveles de calidez, aunque la sensación térmica superará un poco los 20 grados, por lo que se recomienda disfrutar de la luz del día hasta las 21:06, cuando el sol se retire lentamente. La humedad, aunque elevada, no será suficiente para opacar la belleza del día, invitando a los zaragozanos a salir y disfrutar del aire libre.

Calatayud: incertidumbre con viento y posibilidad de lluvia

Las primeras luces del día traen consigo una atmósfera cargada de inquietud en Calatayud, donde un viento fresco parece anunciar cambios. La mañana se presenta con un cielo encapotado y temperaturas frescas que rondan los 6 grados, mientras la humedad se aferra al ambiente, dejando claro que lo mejor es estar preparados para lo inesperado.

A medida que avance el día, se prevé un ligero alivio con temperaturas que alcanzarán hasta 19 grados por la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumenta y aunque será leve en un primer momento, podría intensificarse más tarde. Con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h y la sensación térmica que puede descender hasta los 5 grados, se aconseja llevar paraguas y un abrigo a mano.

Tarazona: cielo mixto y ambiente templado

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con algunas nubes que alternarán con momentos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los cinco y diecisiete grados, lo que proporcionará un ambiente templado. Aunque hay una ligera probabilidad de lluvia por la tarde, el viento suave no será un inconveniente.

Aprovechar este día para pasear por las calles o disfrutar de una tranquila tarde al aire libre puede ser una excelente opción. La sensación de bienestar invita a realizar actividades cotidianas con calma y disfrutar del entorno.