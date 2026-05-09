Los cielos hoy presentan un carácter variable en toda la provincia, con nubosidades que se abrirán a claros en diferentes momentos, pero también se esperan lluvias y chubascos en horas centrales, especialmente en la mitad occidental. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente y el viento soplará moderado del sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado con riesgo de lluvias

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, presentando una mezcla de nubes que promete un día fresco. Con temperaturas que oscilan entre los 12 y 23 grados, esta jornada tendrá un ambiente cargado, especialmente debido a la elevada humedad que superará el 80%. Sin embargo, la probabilidad de chubascos es alta, especialmente a medida que avanza el día, así que es prudente llevar paraguas. El viento soplará del sureste a una velocidad moderada de 15 km/h, proporcionando algo de frescura en un día que puede resultar pesado.

A primera hora de la tarde, el cielo se tornará más gris, taladrado por la posibilidad de lluvias que pueden aparecer con cierta intensidad. Las temperaturas mantendrán un rango agradable, aunque la sensación térmica podría parecer más elevada. A medida que se acerque la noche, los nublados acompañarán al ocaso, que dará la bienvenida a la puesta del sol a las 21:22. Será un día en el que conviene estar preparado para el agua, sin olvidar disfrutar de las breves pausas que la naturaleza nos otorgará entre las lluvias.

Nubes grises y probabilidad de lluvia en Baracaldo

Las nubes grisáceas que cubren el cielo baracaldés esta mañana anticipan un día marcado por la inestabilidad. Con un viento del sur que ya sopla a 15 km/h, los primeros destellos de lluvia podrían hacerse presentes, dejando tras de sí un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente por la tarde-noche con un 75%. La temperatura oscilará entre los 12 y los 23 grados, pero la sensación térmica podría caer hasta los 12 grados, lo que invita a abrigarse bien. Con el pronóstico de rachas de viento que pueden superar los 30 km/h, mejor no olvidar el paraguas y estar preparados para cualquier eventualidad.

Guecho: ambiente gris con probabilidad de lluvia

A medida que amanece en Guecho, el día se presenta con una atmósfera fresca, donde la temperatura mínima ronda los 13 grados. Sin embargo, las nubes comenzarán a dominar el cielo, dejando una probabilidad del 85% de lluvia que afectará especialmente la tarde-noche. Con el viento soplando desde el sur a 15 km/h y algunas rachas de hasta 30 km/h, se sentirá un ambiente húmedo debido a la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 90%.

A lo largo de la mañana, la sensación térmica será agradable, alcanzando hasta 21 grados en su punto máximo. No obstante, en la tarde, el cielo se tornará más gris y pesado y las posibilidades de lluvia serán notables. Con unas 14 horas de luz, el día nos ofrece estampas cambiantes, características de una jornada variable en la que se deben tener a mano el paraguas y una chaqueta ligera.

Santurce: cielo nublado y suave brisa

El tiempo se presenta estable, con un cielo que se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 22 grados y aunque hay alguna posibilidad de lluvia, especialmente en la tarde-noche, se espera que las ráfagas de viento sean suaves.

Este es un día agradable, perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o dedicar un rato a las actividades cotidianas. Un ambiente tranquilo invita a disfrutar del entorno y aprovechar las horas con comodidad.

Ambiente fresco y lluvias a la vista en Basauri

Esta jornada en Basauri se presenta con un ambiente fresco y nublado, con temperaturas mínimas alrededor de 12 grados y una sensación térmica similar. Por la mañana, el cielo estará cubierto y se perciben algunas brumas. A medida que avance el día, se intensificarán las probabilidades de lluvia, especialmente en la tarde y la noche, alcanzando temperaturas máximas de 23 grados.

Con el viento soplando del sureste a una velocidad moderada, se recomienda llevar un paraguas si se tienen planes al aire libre. A pesar del riesgo de lluvia, puede que algún rayo de sol haga su aparición, así que no olvides vestirte cómodamente.