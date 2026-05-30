Lo peor está a punto de llegar a Cataluña y METEOCAT activa la alerta: calor extremo y tormentas explosivas

Meteocat activa la alerta por calor extremo y tormentas explosivas en estos puntos de Cataluña, Meteocat no tiene dudas de lo que nos estará esperando. Es hora de empezar a pensar en una serie de peculiaridades que, sin duda alguna, acabará marcando unas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta y que puede convertir en un plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que se convertirá en algo para lo que quizás no estamos del todo preparados.

El calor extremo y las tormentas explosivas llegan a esta zona de Cataluña. Tocará estar preparados para apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Es momento de conocer lo que podría pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta, el calor puede ser un problema en estos días en los que quizás nadie hubiera imaginado un cambio de este tipo. Meteocat no duda en lanzar una importante alerta que podría convertirse en un problema en estos tiempos que tenemos por delante. Será el momento de conocer lo que llega con un calor extremo y tormentas explosivas.

Meteocat activa la alerta lo peor puede estar a punto de llegar

Estos días en los que el tiempo se convierte en noticia, estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con algunas novedades que pueden llegar a toda velocidad y que, sin duda alguna, deberemos tener en mente.

Estos días que ponen punto y final al mes de mayo nos enfrentamos a una situación que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Es momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar con un tiempo que en Cataluña puede causar estragos.

Tocará saber qué es lo que podría pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar de darnos alguna que otra sorpresa inesperada. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Este tipo de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más, de un tiempo en el que todo puede ser posible. Es momento de saber lo que pasará en unos días en los que realmente cada detalle cuenta y en especial con unas temperaturas por encima de lo habitual.

Calor extremo y tormentas explosivas

Las tormentas explosivas y el calor extremo puede convertirse en un problema en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando cuando tenemos por delante un fin de semana de actividad. Sin duda alguna, tocará estar preparado para lo peor.

Los expertos de la AEMET nos explican que: «Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas la segunda mitad del día y nubosidad de evolución diurna en el Pirineo por la tarde. Se esperan chubascos y tormentas en el Pirineo oriental y en la vertiente sur del Pirineo de Lleida por la tarde, y probablemente serán localmente fuertes, sin descartar granizo y rachas muy fuertes de viento. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso en el tercio sur y en ligero descenso en el resto. Viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el sur de Lleida».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas en el Pirineo por la tarde, que probablemente serán localmente fuertes, sin descartar granizo y rachas muy fuertes de viento».

Para el resto de España el tiempo puede ser mucho peor: «Se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el norte de las islas Canarias y área cantábrica, así como en Galicia a primeras horas, predominarán los cielos nubosos. Por la tarde se formará abundante nubosidad de evolución en el interior peninsular, con tormentas y chubascos en regiones de montaña del centro y nordeste que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento en Pirineos y entorno de la Ibérica. Asimismo en otras regiones del centro peninsular podrán darse tormentas secas acompañadas localmente de rachas muy fuertes de viento. Bancos de niebla matinales en Galicia, alto Ebro y área cantábrica, con posibles brumas costeras en Alborán. Las temperaturas máximas descenderán en Baleares, tercio norte y fachada oriental peninsular, con aumentos en Andalucía occidental y litorales de Alborán. Mínimas en ascenso en la mitad sur de la Península y con un predominio de los descensos en el área cantábrica, alto Ebro y Galicia. Pocos cambios térmicos en el resto. Se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte del país, superando los 34-36 grados en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y depresiones del tercio nordeste, incluso rebasando los 38 en Guadiana y Guadalquivir. Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en el cuadrante suroeste así como en puntos del litoral mediterráneo y de las depresiones del nordeste».