Adiós a las cabañuelas: Jorge Rey estudia el comportamiento de las hormigas para predecir el tiempo en España

Jorge Rey nos hace una nueva previsión del tiempo que pone los pelos de punta, gracias a seguir el comportamiento de las hormigas para predecir el tiempo en España. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, en unos días de mayo y de primavera en los que todo puede acabar siendo posible. Estaremos pendientes de un cielo que puede traernos novedades destacadas que pueden afectarnos a todos. Las cabañuelas quizás no son el único método que estudia este joven.

Si en su día Jorge Rey nos descubrió la mejor manera de conseguir una serie de cambios importantes a la hora de hacer realidad una serie de novedades que pueden aparecer antes de que nadie las viera. Se adelantó a todos y fue capaz de conseguir una previsión de lo más exacta con unas novedades que realmente pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, en unos días en los que cada detalle cuenta. Vuelve a marcar la diferencia estudiando el comportamiento de las hormigas para descubrir qué tiempo espera a España.

Las cabañuelas se despiden por completo

El método usado por Jorge Rey es uno que le da más valor a su previsión del tiempo. Cuando todo el mundo se centra en los mapas del tiempo y en la tecnología actual, lo que hace este joven es rescatar los saberes tradicionales de su zona de España.

Empieza a buscar información de esas personas mayores que le enseñan un método que añade más valor y precisión a una previsión del tiempo que se adelanta a todos. Basándose en la propia naturaleza y en la tradición se ha hecho en hueco entre los meteorólogos más prestigiosos de nuestro país.

Este experto no duda en darnos una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es momento de conocer lo que puede pasar en breve y que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos marcará en unos días cargados de actividad.

Se despiden por completo unas cabañuelas que, sin duda alguna, pueden acabar de darnos algunos datos que son importantes, sobre todo, si tenemos en consideración lo que podría pasar en breve de cara a un fin de semana, en el que las hormigas nos están mandando un importante mensaje.

Jorge Rey realiza esta previsión del tiempo con las hormigas

El comportamiento de las hormigas en estos últimos tiempos es lo que ha hecho que un experto como Jorge Rey descubra lo que puede pasar en breve. Con un vídeo viral en el que explica la manera que hacen los nidos, detalle que indica la llegada de lluvias abundantes.

Gracias a esta observación ha conseguido adelantarse a todos y nos ha dado una previsión del tiempo que realmente puede cambiarlo todo. Estaremos pendientes de un cielo que puede dejarnos algunas lluvias importantes en algunas partes del país.

La AEMET le da la razón a Jorge Rey: «Chubascos y tormentas localmente fuertes en Baleares y en amplias zonas de los tercios norte y este peninsulares, así como del centro; con probabilidad de ser muy fuertes dejando acumulados importantes a lo largo del día en el entorno del cabo de la Nao y con menor probabilidad en Baleares».

El tiempo se complicará por momentos: «Se prevé una situación de inestabilidad en la mayor parte del país, con cielos nubosos o cubiertos desde primeras horas en regiones del norte peninsular, así como del sureste y de Baleares donde se prevén precipitaciones desde la mañana. En el resto, al principio cielos poco nubosos o con intervalos en general, aumentando la nubosidad a lo largo del día dejando chubascos y tormentas, localmente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, que terminarán por afectar a la mayor parte del territorio exceptuando al tercio suroeste donde no se esperan. Se prevé que los chubascos y tormentas sean fuertes en amplias zonas de Baleares y de los tercios norte y este peninsulares, así como del centro; con probabilidad de ser muy fuertes dejando acumulados importantes a lo largo del día en el entorno del cabo de la Nao y con menor probabilidad en Baleares. Se esperan nevadas en el Pirineo por encima de 2000 metros. En Canarias, predominio de cielos nubosos con chubascos en las islas montañosas, pudiendo ser persistentes en La Palma, y cielos poco nubosos en el resto.

Bancos de niebla matinales en el norte y sierras del sureste peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos, áreas mediterráneas y cuadrante sureste peninsular, aumentando en el cuadrante noroeste, centro norte y área pirenaica. Podrán ser notables los aumentos en el Cantábrico oriental y los descensos en puntos del interior sureste. En las mínimas predominarán los descensos en Canarias y el Cantábrico y los aumentos en el interior peninsular, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas del norte».